16 декабря 2023, 09:38

Болгарию уличили в попытке остановить поставки газа из России в Европу

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Власти Болгарии надеялись введением акциза на транзит газа из России остановить его поставки в Европу. Однако это оказалась невозможным, заявил в интервью РИА «Новости» гендиректор компании «Сербиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.

«Цель попытки ввести эти дополнительные 100 долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого, и тогда бы они сказали - транзит не оплачен, услуга не может быть оказана», - поделился он.

План был продуман, чтобы остановить поставки российского газа через «Турецкий поток», «Балканский поток» в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Ведь еще один подрыв газопровода, как было с «Северным потоком», оказался бы слишком подозрительным. Болгарские власти уже отозвали свое решение.

Душан Баятович также заявил, что поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров. Условия будут действовать по договору до июня 2025 года.

Европа же потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Страны смогли взять под контроль энергетический кризис, но цены уже не вернутся на прежний уровень.

Газ Болгария Сербия Европа Россия
16 декабря 2023, 11:12
Пожар начался на складе в Днепропетровской области после взрывов
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После ночных взрывов в Днепропетровской области загорелся склад. Об этом в Telegram-канале написал председатель облсовета Николай Лукашук.

«В складском здании произошел пожар. Его успешно ликвидировали спасатели», - сообщил он.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области в ночь на 16 декабря. Воздушную тревогу объявляли в Черкасской, Черниговской, Винницкой, Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской областях.

К 11:00 16 декабря сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее, 14 декабря, во всех регионах Украины воздушную тревогу объявили три раза за день. Местные СМИ писали о массированном ракетном ударе. Отмечалось, что в сторону Киева летели ракеты. Снаряды заметили и возле населенного пункта Староконстантиново в Хмельницкой области.

Пожары Взрывы Украина
16 декабря 2023, 10:35
Стало известно, перед кем в 2022 году увеличила долг Россия
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Единственной страной, перед которой по итогам 2022 года у России увеличился внешний долг, оказалась Индия. Об этом сообщило РИА «Новости».

В 2023 году у России был долг перед тремя странами: Индией, Южной Кореей и Францией. Задолженность перед индийским руководством составила 777 миллионов долларов, за год долг вырос на 25%.

Россия сократила долговые обязательства перед двумя другими странами: задолженность перед Южной Кореей уменьшилась на четверть (до 209,8 миллиона долларов), а перед Францией - в 1,8 раза (до 177,8 миллиона долларов).

По информации издания, держателям облигаций в 2023 году принадлежит примерно 21% российского внешнего долга. В 2022 году общая задолженность страны достигла 376,1 миллиарда долларов. Снижение госдолга оказалось рекордным - оно составило 20% за год.

Ранее Всемирный банк указал на растущую задолженность нескольких государств перед Россией. Белоруссия, Бангладеш и Индия не вернули стране почти 29 миллиардов долларов в 2022 году, указали в СМИ.

Долги Индия Международные отношения Россия
16 декабря 2023, 09:28
СМИ усмотрели насмешку в словах Путина о западной помощи Украине
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии высмеял отдаление Запада от Украины. Так его слова расценило агентство Bloomberg.

«Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», - отмечается в материале.

Журналисты констатировали, что западные страны действительно изменили отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после провала контрнаступления и теперь финансирование США и Евросоюза сократилось.

Во время прямой линии и пресс-конференции (мероприятие прошло в совмещенном формате 14 декабря) Владимир Путин указал на то, что Украина перестала что-либо производить и получает все от Запада, но помощь «заканчивается помаленьку».

Президент России добавил, что ВС РФ уничтожают вооружение, которое поставляют Украине западные страны. По данным на 13 декабря, с начала контрнаступления ВСУ удалось ликвидировать 747 танков и около двух тысяч разных боевых машин.

Запад Владимир Путин Украина
16 декабря 2023, 09:02
Посол рассказал о товарообороте между Россией и Испанией
Unsplash
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Товарооборот между Испанией и Россией за первые девять месяцев 2023 года сократился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил российский посол в Мадриде Юрий Клименко, сообщил «Коммерсант».

Он отметил, что объем товарооборота между странами снизился на 54,2%.

«Экспорт России в Испанию упал на 58,6%, до 2,47 миллиарда евро, а импорт России из Испании - на 35,2%, до 665,5 миллиона евро», - указал посол.

Клименко напомнил, что существенное снижение товарооборота фиксировали в 2015 году, после первого пакета антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По его словам, негативные последствия ограничений уже тогда «в полной мере стали ощутимы».

«Только на продажах своих товаров в Россию Испания теряет ежегодно почти один миллиард евро, а это значит закрытые фабрики и потерянные рабочие места», - заключил дипломат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил, сколько всего ограничений другие страны ввели против России. Он подсчитал, что против государства объявили в общей сложности 17 937 санкций.

Испания Экономика

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