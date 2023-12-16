Болгарию уличили в попытке остановить поставки газа из России в Европу

«Цель попытки ввести эти дополнительные 100 долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого, и тогда бы они сказали - транзит не оплачен, услуга не может быть оказана», - поделился он.

План был продуман, чтобы остановить поставки российского газа через «Турецкий поток», «Балканский поток» в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Ведь еще один подрыв газопровода, как было с «Северным потоком», оказался бы слишком подозрительным. Болгарские власти уже отозвали свое решение.

Душан Баятович также заявил, что поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров. Условия будут действовать по договору до июня 2025 года.

Европа же потеряла преимущество дешевого газа из России и идет к деиндустриализации. Страны смогли взять под контроль энергетический кризис, но цены уже не вернутся на прежний уровень.