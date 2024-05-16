Болгария решила отсудить у «Газпрома» 400 млн евро

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Он отметил, что, опираясь на условия договора, компания передаст претензии «Газпром экспорту» и потребует в короткий срок урегулировать проблему.

«Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», - подчеркнул министр.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин потребовал перевести все выплаты за экспорт отечественного газа в недружественные страны на рубли. Власти Болгарии отказалась следовать этим условиям. Поэтому российская компания прекратила поставлять топливо «Булгаргазу».

По итогам прошлого года «Газпром» установил рекордный рост выручки. Речь идет о трех триллионах 520 миллиардах рублей, что на 3,2% выше показателя 2022 года.