16 мая 2024, 16:01

Болгария решила отсудить у «Газпрома» 400 млн евро

РИА «Новости»
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Компания «Булгаргаз» собирается отсудить у «Газпрома» около 400 миллионов евро за прекращение поставок еще два года назад. Об этом рассказал на брифинге министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что, опираясь на условия договора, компания передаст претензии «Газпром экспорту» и потребует в короткий срок урегулировать проблему.

«Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», - подчеркнул министр.

Весной 2022 года президент России Владимир Путин потребовал перевести все выплаты за экспорт отечественного газа в недружественные страны на рубли. Власти Болгарии отказалась следовать этим условиям. Поэтому российская компания прекратила поставлять топливо «Булгаргазу».

По итогам прошлого года «Газпром» установил рекордный рост выручки. Речь идет о трех триллионах 520 миллиардах рублей, что на 3,2% выше показателя 2022 года.

Евро Экспорт Газ Болгария Газпром
16 мая 2024, 15:35
«Прекрасный цветок». Си Цзиньпин высказался о российской музыке
РИА «Новости»
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Национальная музыка России и Китая является сокровищем мировой цивилизации. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил о китайской традиции выражать свои чувства с помощью музыки и восхитился российской музыкальной культурой.

«Русская музыкальная культура глубока и обладает огромной притягательной силой. Национальная музыка двух стран - прекрасный цветок в саду мировой цивилизации», - подчеркнул Си Цзиньпин.

Лидер Китая добавил, что артисты обеих стран исполнят на концерте различные произведения, в том числе знаменитые песни «Подмосковные вечера» и «Катюша».

Ранее издание Ura.ru обратило внимание, что организаторы переговоров президента Владимира Путина и Си Цзиньпина украсили столы антуриумами. Эти цветы являются китайским символом изобилия и гостеприимства. Согласно традициям Китая, растения благоприятно влияют на привлечение прибыли и создают миролюбивую и доброжелательную атмосферу.

Песни Россия Музыка Китай Си Цзиньпин
16 мая 2024, 15:12
Премьеру Словакии проведут еще одну операцию
Global Look Press
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Премьер-министру Словакии Роберту Фицо проведут еще одну операцию. Об этом сообщило издание Pravda.

«Брюшное кровотечение у Фицо остановлено, но его ждет операция на бедре», - отметили авторы материала.

Фицо принимает лекарства, разжижающие кровь. Как уточнили журналисты, эти препараты могут вызвать проблемы. О чем именно идет речь, авторы не указали.

Покушение на убийство премьера Словакии совершили 15 мая. Фицо вышел с заседания правительства, когда из толпы в него несколько раз выстрелили. Политика доставили в больницу на вертолете. Стрелявшим оказался 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула. Ему уже предъявили обвинение в умышленном покушении на убийство премьер-министра.

Роберт Фицо находится в тяжелом состоянии. Его жизнь находится под угрозой , несмотря на действия врачей.

Убийства Больницы Премьеры Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
16 мая 2024, 14:58
Арест схваченного в Нагорном Карабахе Варданяна вновь продлили
РИА «Новости»
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Бизнесмен, бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян проведет в СИЗО еще пять месяцев. Суд в Азербайджане продлил арест, сообщила РБК его российский адвокат Виктория Бурковская.

Варданяна схватили в сентябре 2023 года при попытке выехать в Армению. Его арест продлили в январе на четыре месяца, а теперь - еще на пять. Бурковская заявила о необоснованности решения суда.

«Как представители защиты мы считаем это решение незаконным и необоснованным», - сказала она.

Следователь, по словам Бурковской, оба раза заявлял, что расследование не успели завершить. Адвокат сообщила, что по Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджана заседание суда смогут назначить еще через шесть-девять месяцев, а, значит, Варданян проведет в изоляторе больше года.

Его обвинили в финансировании терроризма, пересечении границы Азербайджана в сентябре 2022 года, создании и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований. В апреле Варданяну разрешили позвонить родным. Он пожаловался на изоляцию и отсутствие медпомощи.

Задержания Аресты Нагорный Карабах Азербайджан
16 мая 2024, 14:32
Китай поддержал Россию в вопросах обеспечения суверенитета
РИА «Новости»
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Китайская сторона поддерживает Россию в ее усилиях по обеспечению суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом указали в совместном заявлении КНР и РФ об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху по случаю 75-летия дипломатических отношений двух государств. Текст опубликовали на сайте Кремля.

«Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности», - указали в совместном заявлении.

Также в Китае заявили, что выступают против вмешательства других стран во внутренние дела России. Президент Владимир Путин прибыл в Пекин. Там он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином , встретился с премьером Госсовета республики Ли Цяном.

Кремль Отношения Россия Китай

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