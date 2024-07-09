09 июля 2024, 17:19

Болгария подала иск к «Газпрому» на миллионы евро

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» подала в суд при Международной торговой палате в Париже иск против российского «Газпрома». Она требует возместить ей ущерб из-за остановки поставок голубого топлива в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба болгарского холдинга.

«Булгаргаз» потребовал компенсировать убытки в размере 400 миллионов евро. Компания направила иск против «Газпрома» 8 июля, указали в пресс-службе.

О намерении обратиться в суд предупреждал в мае министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов. Он заявлял, что «Булгаргаз» требует возместить ему ущерб в соответствии с заключенным с «Газпромом» договором.

Евро Суд Болгария Газпром
09 июля 2024, 15:12
Армению призвали вернуть ее спутники на Землю
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ряд стран обратился к Армении с требованием убрать с орбиты запущенные ею спутники Armsat-1 и Hayasat-1. Об этом сообщила газета «Жоговурд».

Источник издания не назвал государства, которые попросили Армению вернуть на Землю спутники. В газете отметили, что армянские космические аппараты стали проблемой для других стран: по мнению экспертов, из-за Armsat-1 и Hayasat-1 в работе других спутников и их программах возникли сбои.

В газете добавили, что армянские специалисты неверно провели расчеты и непрофессионально запустили спутники на орбиту.

Ранее космическое командование ВС США предупредило, что российский спутник «Ресурс-П» разрушился 26 июня. Выведенный из эксплуатации космический объект развалился на фрагменты на низкой околоземной орбите.

Армения Космические спутники Космос
09 июля 2024, 15:09
Киргизия возобновит обслуживание карт «Мир»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Киргизия разрабатывает собственное программное обеспечение для возобновления обслуживания российских карт «Мир». Такое заявление сделал министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев, сообщило агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт „Мир“. <…> На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта», - рассказал он.

Киргизия с 5 апреля перестала обслуживать банковские карты платежной системы «Мир». Представитель межбанковского процессингового центра республики объяснял РИА «Новости» , что банки пошли на такой шаг, чтобы избежать вторичных санкций.

Затем ряд банков Киргизии ограничил денежные переводы в Россию и из нее. Но меру назвали временной.

Банки Киргизия Санкции Экономика Продукты
09 июля 2024, 14:36
Путин поделился впечатлениями от неформальной встречи с Моди
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин провел неформальные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудил с ним все важные вопросы. Об этом глава государства заявил на встрече с главой индийского кабмина в Кремле, сообщило РИА «Новости».

«У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам», - указал он.

Путин отметил, что Индию и Россию связывает крепкая дружба, а контакты двух стран можно описать как привилегированное стратегическое партнерство. Он также напомнил, что государства отмечают в этом году 77 лет с момента установления дипломатических отношений. Российский лидер добавил, что обе страны сотрудничают в таких международных структурах как ООН, БРИКС и ШОС.

Моди прилетел в Москву 8 июля. Он встретился с Путиным в его подмосковной резиденции, где за чашкой чая побеседовал с ним на свежем воздухе. На следующий день индийский премьер посетил с главой государства павильон «Атом» на ВДНХ.

Кремль Дипломатия Индия Россия Владимир Путин Нарендра Моди
09 июля 2024, 13:43
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Ее подозревают в незаконном финансировании собственной президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV.

«Было возбуждено судебное расследование», - указали журналисты.

Во время каждых выборов кандидатам запрещается превышать лимит расходов. Если условие соблюдается, то государство возмещает часть расходов на предвыборную кампанию. Но при нарушениях Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию может обратиться в суд.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что расследование может быть связано с политическим преследованием Ле Пен. Иначе бы у правоохранительных органов были бы вопросы к кандидату до выборов.

Во Франции завершился второй тур выборов в Нацсобрание , но никто из тройки победителей не стал представителем большинства. «Национальное объединение» отвоевало себе 143 места.

Париж Франция Выборы Марин Ле Пен

Новости по теме