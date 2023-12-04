04 декабря 2023, 14:21

Болгария официально отказалась поставлять Украине списанную бронетехнику

Global Look Press
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В Болгарии запретили передавать Украине списанную с баланса МВД бронетехнику. Она понадобится для охраны границ и в случае стихийных бедствий. Президент Румен Радев воспользовался правом вето, сообщила его пресс-служба.

«Как глава государства и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Болгария я обязан обратить внимание на возможные негативные последствия этого решения и предоставить возможность для новой дискуссии», - заявил он.

Радев вернул на повторное рассмотрение закон о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о бесплатной передаче военной техники с вооружением и запчастями. Депутаты, по его словам, не удостоверились в том, нужна ли эта техника собственным военным.

По мнению президента, ее можно использовать для охраны границ, оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий в высокогорных районах и зимних условиях. Кроме того, МВД Болгарии и Главное управление пограничной полиции недостаточно укомплектованы, а в бюджет 2024 не внесли трат на новые машины. Голосование за ратификацию соглашения провели с нарушениями, не все депутаты успели ознакомиться со списком «подарков» для Украины.

Народное собрание проголосовало за передачу 100 списанных бронетранспортеров 22 ноября, сообщили «Известия». Политолог Дмитрий Журавлев предупреждал, что Болгария, Греция и Венгрия первыми на Западе откажутся помогать Украине.

Болгария Оружие Украина Танки
04 декабря 2023, 13:42
Нетаньяху предрекли судьбу Милошевича
Global Look Press
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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ждет судьба бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Об этом на заседании министров государств — членов Постоянного комитета по торговому и экономическому сотрудничеству заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция не позволит миру забыть о признании Израилем наличия ядерного оружия.

«Мы не позволим забыть о ядерном оружии, существование которого признали израильские власти. Ставший мясником сектора Газа Нетаньяху окажется под судом, подобно Милошевичу», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что страны исламского мира уже сейчас должны начать подготовку к восстановлению Газы.

«Газа принадлежит палестинцам и всегда будет принадлежать им. Защита Палестины и Газы означает защиту Стамбула, Медины и Мекки. Плач, боль и огонь дойдут до нашего дома, если мы продолжим знать», - добавил он.

Ранее Турция подала иск на Израиль в Международный уголовный суд, назвав Нетаньяху «Гитлером XXI века».

Турция Израиль Реджеп Эрдоган
04 декабря 2023, 13:31
Останки 5 человек нашли рядом с местом крушения американского конвертоплана в Японии
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В районе места крушения конвертоплана Osprey CV22 нашли останки пяти человек. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Помимо останков членов экипажа, около места крушения нашли обломки корпуса американского конвертоплана, который рухнул на прошлой неделе в районе японского острова Якусима префектуры Кагосима.

Информацию об обнаружении останков пятерых человек официально пока не подтвердили. Всего на борту находились восемь членов экипажа.

Одного погибшего нашли в день ЧП. По данным Kyodo , троих обнаружили рыбаки, которые в районе места крушения занимались промыслом. Входит ли в число это погибший, неизвестно.

Osprey CV22 принадлежал американской авиабазе Йокота, находящейся в Токио. Конвертоплан рухнул в море в районе острова Якусима 29 ноября. После появившейся информации о крушении воздушного судна на место отправились патрульные катера и самолеты.

Япония Авиакатастрофы
04 декабря 2023, 10:50
ЦАХАЛ атаковал 200 объектов ХАМАС в секторе Газа
Global Look Press
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Армия обороны Израиля за минувшую ночь нанесла удары по 200 военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Сухопутные войска Израиля продолжают бои в анклаве, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Самолеты ВВС Израиля нанесли массированный удар по Газе. При атаке уничтожили инфраструктуру, расположенную внутри школ на севере анклава, а также склады с боеприпасами.

В заявлении израильской армии отметили, что военнослужащие обнаружили две тоннельные шахты с оружием, принадлежащим ХАМАС. Одну из шахт заминировали.

Разведка ЦАХАЛ также сообщила о гибели командира батальона ХАМАС Вессама Фархата, которого Израиль считает причастным к атакам 7 октября. По данным военных, палестинского военачальника ликвидировали в результате бомбардировки ВВС Израиля.

Ранее в израильской армии заявили, что не планируют снижать интенсивность боевых действий в Газе.

Конфликт Израиля и Палестины
04 декабря 2023, 10:37
Си Цзиньпин предложил Лукашенко вместе добиваться мировой справедливости
Global Look Press
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Китай и Белоруссия стали важными участниками реформирования системы глобального управления. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Александру Лукашенко, что его страна готова в сотрудничестве с республикой добиваться мировой справедливости, сообщил CCTV.

Переговоры прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Пекине. Си Цзиньпин заметил, что с февральского визита Лукашенко многое изменилось, отношения между странами стали еще крепче.

Китай поддержал национальные интересы Белоруссии, выступил против вмешательства внешних сил в ее внутренние дела. Китайский лидер заявил, что готов укреплять стратегическое сотрудничество с республикой - важным участником реформирования мировой системы управления.

«Китай готов работать с Белоруссией <…>, содействовать реализации инициатив глобального развития, инициатив глобальной безопасности, защищать международное беспристрастие и справедливость», - сказал он.

Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена углублять взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство. Политики обсудили инициативу «Один пояс - один путь» , совместные проекты и конфликт на Украине.

Визит Александра Лукашенко в Китай начался 3 декабря, напомнил RT. Поездка продлится два дня.

Белоруссия Международные отношения Переговоры Китай

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