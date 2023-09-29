Болгария обвинила Россию в попытке замедлить переход к евро
Россия подорвала доверие к стратегии перехода Болгарии к евро. С таким заявлением выступил глава Минфина Болгарии Ассен Василев, сообщило агентство Bloomberg.
По словам политика, российская сторона якобы проводит активную кампанию по дискредитации евро в Болгарии, используя фейковые новости, хакерские атаки и влияние на политические партии, имеющие «тесные связи с РФ».
Основным противником нахождения Болгарии в НАТО и перехода страны на евро является партия «Возрождение». Сторонники этого движения организовывали акции протеста и собрали сотни тысяч подписей в поддержку референдума по этой теме.
Накануне депутаты Болгарии проголосовали за ограничение использования российской нефти до 80%. При этом страна планирует полностью отказаться от сырья из России к октябрю 2024 года.
Ранее журналисты немецкого издания Die Welt сообщили, что бывший премьер Болгарии Кирилл Петков убедил страны Евросоюза отключить платежную систему SWIFT и заморозить активы Центробанка России.