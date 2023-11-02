Болгария намекала России на необходимость оставить ситуацию журналиста Гацака вне инфополя
Болгария намекала России на то, что ситуацию с аннулированием аккредитации российского журналиста Александра Гацака не стоит освещать в СМИ. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В ситуации с российским корреспондентом в Болгарии нам еще настойчиво болгарские власти намекали на то, что нужно оставить это все вне информационного поля», - констатировала она.
В сентябре аккредитованному в Болгарии журналисту «Российской газеты» Александру Гацаку, который работал там больше трех лет и писал на самые разные темы, запретили пребывать в этой и других странах Евросоюза в связи с «деятельностью, представляющей угрозу национальной безопасности Болгарии». Его также лишили аккредитации. Корреспондент уехал из страны 1 ноября при содействии местного МИД. До этого он оставался на территории российского посольства.
МИД России анонсировал принятие ответных мер в отношении Болгарии. По мнению руководства «Российской газеты», происшествие едва ли пойдет на пользу двусторонним отношениям.