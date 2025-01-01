Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер назвал событие историческим. По его словам, отмена проверок на сухопутных границах с другими странами Шенгенской зоны была одним из приоритетов председательства Венгрии.

«Этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом», - сказал министр.

Визовый контроль на воздушном и морском транспорте был отменен еще в марте 2024 года. Теперь в Шенгенскую зону входят 29 стран.

Ранее Евросоюз напугало решение Венгрии о выдаче двухлетних виз россиянам. Владельцы такой карты смогут более свободно передвигаться по Европе и получат право работать на ее территории. В ЕС заявили, что тем самым венгерское руководство создает угрозу безопасности своих граждан.