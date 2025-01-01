01 января 2025, 20:05

Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону

РИА «Новости»
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Болгария и Румыния с 1 января 2025 года стали полноправными членами Шенгенского соглашения. Об этом сообщил Совет Европейского союза.

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер назвал событие историческим. По его словам, отмена проверок на сухопутных границах с другими странами Шенгенской зоны была одним из приоритетов председательства Венгрии.

«Этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом», - сказал министр.

Визовый контроль на воздушном и морском транспорте был отменен еще в марте 2024 года. Теперь в Шенгенскую зону входят 29 стран.

Ранее Евросоюз напугало решение Венгрии о выдаче двухлетних виз россиянам. Владельцы такой карты смогут более свободно передвигаться по Европе и получат право работать на ее территории. В ЕС заявили, что тем самым венгерское руководство создает угрозу безопасности своих граждан.

Болгария Румыния
01 января 2025, 20:28
Трамп обвинил мигрантов-нелегалов в теракте в Новом Орлеане
РИА «Новости»
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Наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане произошел из-за волны незаконной иммиграции преступников в США. Об этом избранный президент Дональд Трамп написал в в соцсети Truth Social.

«Прибывающие преступники намного хуже преступников, которые есть у нас в стране, это утверждение постоянно опровергалось демократами», - отметил он.

Трамп пообещал оказать поддержку Новому Орлеану в расследовании и восстановлении после этого преступления.

В среду, 1 января, водитель на грузовике протаранил толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане. По последним данным, жертвами наезда стали 12 человек, еще 35 получили травмы. Позже преступника нашли мертвым.

Согласно информации Fox News , несколько дней назад автомобиль, на котором ехал подозреваемый, пересек г раницу США и Мексики. Журналисты не смогли установить, кто им управлял. Имя убитого водителя пока не установили.

На месте происшествия сотрудники спецслужб обнаружили несколько самодельных взрывных устройств. ФБР трактовало случившееся как теракт, сообщало Ura.ru.

Президент Джо Байден пообещал мэру Нового Орлеана Латойе Кантрелл «федеральную поддержку».

США Грузовики ФБР Преступления Дональд Трамп Мужчины
01 января 2025, 19:06
Собака президента Молдавии Санду сбежала из-за салюта
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Собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц испугалась новогодних фейерверков и сбежала из дома. Об этом изданию Știri.md сообщил пресс-секретарь главы государства Игорь Захаров.

«Громкий шум фейерверка напугал пса, и он в момент паники выбежал со двора», - заявил Захаров.

Секретарь поблагодарил неравнодушных граждан Молдавии за помощь в поисках президентского питомца. В результате Кодруца нашли и вернули хозяйке.

Собака президента Молдавии Майи Санду укусила президента Австрии Александра Ван дер Беллена. Это произошло, когда он хотел погладить пса, но животное вцепилось в руку австрийского лидера. Ему пришлось некоторое время прикрывать укушенное место пластырем.

Ранее овчарку президента Джо Байдена Коммандера увезли из Белого дома после череды нападений на персонал администрации. Решающим стал случай, когда собака укусила офицера.

Австрия Молдавия Собаки Животные Майя Санду
01 января 2025, 18:10
Оставил без денег и жилья. Мнимый Киану Ривз развел американку по телефону
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Пенсионерка из Сан-Диего стала жертвой телефонных мошенников, которые представились Киану Ривзом. Женщина осталась без дома и накоплений, сообщил портал Yahoo.

Полиция допустила, что в деле могли быть замешаны украинцы. Преступники действовали по определенному сценарию: сначала позвонили, нелепо изображая голос актера. Таким образом они хотели ввести американку в заблуждение и напугать.

Когда у мошенников получилось, они отправили трогательное сообщение от имени Киану Ривза. Якобы артист писал, что ему жаль и стыдно, что пенсионерку пытались обмануть, прикрывшись им.

Спустя несколько дней между женщиной и псевдо-актером началась романтическая переписка. В итоге преступники получили доступ к ее карте и персональным данным. После вывода больше 60 тысяч долларов они заставили американку переписать дом на подставное лицо. Теперь она вынуждена жить в машине.

По одной из версий, номера, с которых преступники связывались с жертвой, принадлежат представителям украинской общины из Сан-Диего. Расследование продолжается.

Ранее пенсионерка из Красноярского края оформила кредит на 75 тысяч рублей, чтобы помочь новому возлюбленному из Италии. Мужчина оказался мошенником с сайта знакомств.

США Женщины Деньги Киану Ривз
01 января 2025, 16:52
Трампу предрекли пожизненную зависимость от Маска
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп рискует попасть в пожизненную зависимость от миллиардера Илона Маска, если не сократит его влияние на свою политику. Такой прогноз историк из Йельского университета Тимоти Снайдер дал изданию The Guardian.

Он напомнил, что американский предприниматель потратил на предвыборную кампанию Трампа миллионы долларов, а после избрания Маск большую часть времени проводит в обществе избранного президента.

«Я думаю, мы переоцениваем Трампа и недооцениваем Маска. Если Трамп не разорвет отношения прямо сейчас, он будет находиться в зависимости до конца жизни, потому что ты привыкаешь к тому, что люди дают тебе деньги», - заявил Снайдер.

По словам историка, Трампу стоит обеспокоиться влиянием на него Маска. Если политик не предпримет мер, то Белый дом превратится в «арену неприятных и разрушительных разногласий» двух миллиардеров.

Маск обогнал в рейтинге популярности в новостях миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга. Превосходить конкурентов по числу просмотров статей Маск начал в 2022 году, однако в 2024-м разрыв между соперниками достиг максимума.

США Доллары США Белый дом в США Дональд Трамп Илон Маск Деньги

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