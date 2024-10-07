Болгар объяснила публикацию старых фото с Дуровым защитой от «заведомой лжи»

«Я представила эти снимки как раз в тот день, когда Михаил Равдоникас, так называемый spokesman Павла, дал заведомо ложную информацию журналистам», - сказала Болгар.

Женщина отметила, что в общей сложности провела с Дуровым 10 лет, из которых половину они прожили в одной квартире, а вторую половину встречались несколько месяцев в году.

«Показала фотографии из личного архива исключительно с целью защитить от заведомой лжи собственную репутацию», - добавила она.

Ранее представитель Дурова заявил, что предприниматель и Болгар никогда не были парой. При этом Дуров отправлял женщине деньги на содержание детей, которые она тратила их на предметы роскоши.