Более тысячи палестинцев задержали на западном берегу Иордана с 7 октября
Израильские военные с начала эскалации конфликта задержали на западному берегу Иордана 1030 палестинцев, в том числе порядка 670 боевиков ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«На данный момент с начала войны 1 030 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега] и в долине Иордана», - указали в пресс-службе.
Около 670 из задержанных связаны с палестинским радикальным движением ХАМАС.
Утром 27 октября Армия обороны Израиля провела наземный рейд в центральной части Газы. Войска ЦАХАЛ сопровождала авиация.
Накануне стало известно, что делегация ХАМАС приехала в Россию. Эти данные подтвердила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Израиля осудило этот визит. Власти страны потребовали выдворить делегацию ХАМАС из России.