Более тысячи палестинцев задержали на западном берегу Иордана с 7 октября

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«На данный момент с начала войны 1 030 разыскиваемых лиц были задержаны по всей Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега] и в долине Иордана», - указали в пресс-службе.

Около 670 из задержанных связаны с палестинским радикальным движением ХАМАС.

Утром 27 октября Армия обороны Израиля провела наземный рейд в центральной части Газы. Войска ЦАХАЛ сопровождала авиация.

Накануне стало известно, что делегация ХАМАС приехала в Россию. Эти данные подтвердила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Правительство Израиля осудило этот визит. Власти страны потребовали выдворить делегацию ХАМАС из России.