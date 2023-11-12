12 ноября 2023, 18:00

Более тысячи человек попали в списки на эвакуацию из Газы

РИА «Новости»
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В списки на эвакуацию из сектора Газа записались более тысячи человек, среди них 300 детей. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«В числе этих людей российские граждане, 300 детей и соотечественники», - сказала она.

Ранее МЧС России сообщило о начале эвакуации россиян из палестинского анклава.

Более 60 россиян уже перешли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и сейчас находятся на территории Египта. Их встречают сотрудники ведомства, оказывают психологическую и медицинскую помощь, обеспечивают водой и горячей едой.

Затем россиян направят в Каир, где МЧС развернуло оперативный штаб. Там людям помогут с восстановлением документов.

В египетской столице с 5 ноября находятся в полной готовности два самолета Ил-76 для эвакуации россиян из сектора Газа на родину.

Мария Захарова Россия Палестина
12 ноября 2023, 17:39
Запад поставил Зеленского перед сложным выбором
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Официальная отмена выборов президента на Украине оставит действующего главу государства Владимира Зеленского без поддержки США и других стран Запада. Вся поступающая помощь обосновывается защитой демократических идеалов, которые предусматривают свободу голосования жителей. В случае их отмены Зеленскому грозят большие неприятности, поэтому он оказался перед сложным выбором, указал журналист телеканала Fox News Майкл Доргана.

Автор материала сослался на поступившие в распоряжение журналистов документы. В них говорится, что Белый дом потратил на Украину 100 миллиардов долларов и готов направить более 60 миллиардов в рамках единого пакета финансирования с Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прямо исключил проведение выборов на время вооруженного конфликта.

Это выступление прошло после сообщений о разногласиях между политическим и военным руководством страны в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что боевые действия зашли в тупик и похожи на ситуацию во время Первой мировой войны.

При этом в понедельник главный помощник Залужного погиб при взрыве гранаты в собственном доме. Украинские официальные лица уже заявили, что рассматривают это дело, как несчастный случай.

Ранее заместитель Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик заявил, что в случае отмены выборов президента Владимир Зеленский останется на своем посту даже после истечения своих полномочий. Он напомнил, что конституция предусматривает смену первого лица государства только после проведения голосования всех жителей страны.

США Владимир Зеленский Украина Выборы
12 ноября 2023, 17:10
Запад подобрал замену Зеленскому на посту президента Украины
Flickr
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Спецслужбы Великобритании сделали ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что западные страны осознали всю провальность своей роли в украинском конфликте, а жесткий отказ Зеленского от переговоров с Россией заставил подобрать ему замену.

«Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль», - заявил Джонсон.

Бывший эксперт ЦРУ подчеркнул, что Залужный, который уже признал недостатки контрнаступления и выход конфликта в тупик, согласится на компромиссный вариант в переговорах с Россией.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье для американского журнала The Economis t признал, что контрнаступление не удалось. По его словам, он недооценил оборонные укрепления российской армии, а также их возможности уничтожать западную бронетехнику.

Конфликт он сравнил с ситуацией на полях сражений Первой мировой войны, когда противоборствующие стороны достигли пределов своих технологий и зашли в тупик. По его словам, решить ситуацию могли бы инновации в области беспилотников, радиоэлектронной борьбы и оборудования для разминирования, но для этого требуется время, которого нет.

Заявления Залужного раскритиковал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Он заявил, что предавать огласке пораженческие настроения не стоит. Тем более что это привело к настоящей панике у западных партнеров.

После этих выступлений украинские СМИ начали сообщать о конфликте между военным и политическим руководством страны. Очередным формальным подтверждением этому стало заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который заявил о готовности поддержать Залужного, если он выдвинется кандидатом на выборы президента.

Действующий глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что не видит возможности проведения голосования в условиях вооруженного конфликта. Проведение выборов также запрещает закон о военном положении, которое продлили на Украине до 14 февраля.

Владимир Зеленский Украина
12 ноября 2023, 16:47
Если будут настаивать. Медведев посоветовал НАТО принять в блок Лемберг и Львовскую область
РИА «Новости»
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Вброс некоторыми бывшими и действующими чиновниками НАТО идей о том, что Украину надо принять в альянс «без Крыма и Донбасса», — неплохой сигнал, отметил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, в конечном итоге блок может включить в свой состав только Львовскую область, если «там будут сильно настаивать».

Вброс некоторыми бывшими и действующими чиновниками НАТО идей о том, что Украину надо принять в альянс «без Крыма и Донбасса», - неплохой сигнал, отметил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, в конечном итоге блок может включить в свой состав только Львовскую область, если «там будут сильно настаивать».

Три шага до очевидного «Некоторые действующие и бывшие чиновники НАТО аккуратно пробрасывают новые идейки по Украине. Мол, надо ее принять в Альянс, но без Крыма и Донбасса», - заметил политик.

По его словам, такие заявления говорят о том, что данные регионы уже не являются украинскими в понимании этих самых западных чиновников. Это, как подчеркнул Медведев, неплохо, но важно идти дальше и признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически все остальные территории - никакая не Украина.

После этого, по его словам, останется всего три шага, чтобы прийти к очевидному. И в первую очередь речь идет о роли Владимира Зеленского.

«Зеленский, который не идет на выборы , - не президент, а узурпатор. Украинский язык - не язык, а суржик. Украина - не страна, а искусственно собранные территории», - перечислил Медведев.

А кого тогда принимать в блок? После всего, продолжил зампред Совбеза, этого встает закономерный вопрос - а что же тогда принимать в НАТО.

«Ну, можно принять город Лемберг с окрестностями (пока еще Львовскую область), если там очень будут настаивать», - предложил он.

Есть, по его словам, и другие варианты. Например, НАТО может в очередной раз расширить критерии членства в альянсе и пригласить в блок Израиль вместе с Палестиной, превратив «вечных врагов в союзников». Вместе с ними можно предложить вступить и Афганистану.

«Даром, что ли, натовцы там сидели битых 20 лет. Вот тогда-то на Ближнем Востоке воцарится просвещенная демократия на англосаксонский манер. И наступит полное счастье», - заключил он.

Дмитрий Медведев НАТО Украина
12 ноября 2023, 16:26
Решение России производить больше беспилотников встревожило США
РИА «Новости»
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Планы России существенно нарастить производство беспилотных летательных аппаратов серьезно встревожило США. На это указали в материале журнала The National Interest.

«Ввод в эксплуатацию нового мощного беспилотника С-70Б произойдет еще нескоро. Но решение России расширять свои возможности в этой сфере вызывают серьезную тревогу», - написали авторы статьи.

Журналисты отметили, что ударный дрон С-70Б можно использовать в связке с передовыми истребителями пятого поколения Су057.

«Дрон будет оснащен авиационным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф, что в комплексе с истребителем сделает его серьезной угрозой», - добавили они.

Ранее бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что передовые российские беспилотники изменят ситуацию в зоне проведения специальной операции. По его словам, ВС России обрушат на противника десятки дронов, которые начнут легко поражать технику противника.

США Беспилотники Россия

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