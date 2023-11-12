Запад подобрал замену Зеленскому на посту президента Украины

Спецслужбы Великобритании сделали ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Он пояснил, что западные страны осознали всю провальность своей роли в украинском конфликте, а жесткий отказ Зеленского от переговоров с Россией заставил подобрать ему замену.

«Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль», - заявил Джонсон.

Бывший эксперт ЦРУ подчеркнул, что Залужный, который уже признал недостатки контрнаступления и выход конфликта в тупик, согласится на компромиссный вариант в переговорах с Россией.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье для американского журнала The Economis t признал, что контрнаступление не удалось. По его словам, он недооценил оборонные укрепления российской армии, а также их возможности уничтожать западную бронетехнику.

Конфликт он сравнил с ситуацией на полях сражений Первой мировой войны, когда противоборствующие стороны достигли пределов своих технологий и зашли в тупик. По его словам, решить ситуацию могли бы инновации в области беспилотников, радиоэлектронной борьбы и оборудования для разминирования, но для этого требуется время, которого нет.

Заявления Залужного раскритиковал заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Он заявил, что предавать огласке пораженческие настроения не стоит. Тем более что это привело к настоящей панике у западных партнеров.

После этих выступлений украинские СМИ начали сообщать о конфликте между военным и политическим руководством страны. Очередным формальным подтверждением этому стало заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, который заявил о готовности поддержать Залужного, если он выдвинется кандидатом на выборы президента.

Действующий глава государства Владимир Зеленский официально объявил, что не видит возможности проведения голосования в условиях вооруженного конфликта. Проведение выборов также запрещает закон о военном положении, которое продлили на Украине до 14 февраля.