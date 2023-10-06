Более сотни учениц госпитализировали в Кении с загадочной болезнью

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«Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни», - сказано в статье.

Газета сообщила, что болезнь парализовала ноги девочек, они не могут ходить. Около тысячи школьниц отправили домой, а 106 девочек попали в больницу.

К параличу конечностей мог привести повышенный уровень электролитов, который медики обнаружили в организме пострадавших, сообщил «Царьград». Точную причину заболевания пытаются установить медики.

В Индии в середине сентября наблюдали вспышку вируса Нипах, от которого погибли как минимум два человека. Медики считают, что вирус может прийти и в Россию. Это острое инфекционное заболевание, которое может быть смертельно опасным.