Более сотни учениц госпитализировали в Кении с загадочной болезнью
Более сотни учениц школы для девочек на западе Кении госпитализировали со странной болезнью, которая вызвала паралич нижних конечностей. Об этом сообщила местная газета Star.
«Министерство образования закрыло женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги после того, как ряд учениц были госпитализированы из-за загадочной болезни», - сказано в статье.
Газета сообщила, что болезнь парализовала ноги девочек, они не могут ходить. Около тысячи школьниц отправили домой, а 106 девочек попали в больницу.
К параличу конечностей мог привести повышенный уровень электролитов, который медики обнаружили в организме пострадавших, сообщил «Царьград». Точную причину заболевания пытаются установить медики.
В Индии в середине сентября наблюдали вспышку вируса Нипах, от которого погибли как минимум два человека. Медики считают, что вирус может прийти и в Россию. Это острое инфекционное заболевание, которое может быть смертельно опасным.