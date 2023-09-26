Более семи тысяч уклонистов от военной службы разоблачили на Украине

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Он отметил, что сотрудники нацполиции провели сотни обысков в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней на территории Украины.

«Выявлено 7,5 тысячи дел, имеющих признаки фиктивности», - сказал Тишлек.

Во время обысков изъяли 35 тысяч дел военнообязанных. На пересмотр отправили около 5,8 тысячи дел, в которых выявили признаки фиктивности.

Для жительницы Черкасской области Украины спасение мужа от масштабной мобилизации закончилось уголовным делом о взятке. Женщина предложила пограничникам шесть тысяч долларов, чтобы они выпустили ее супруга из страны.

В ходе прохождения контроля мужчина предъявил вместе с паспортом справку о непригодности к военной службе и выданное ему временное удостоверение. Но как выяснилось, справка и удостоверение принадлежали другому человеку. Тогда женщина предложила пограничникам взятку, но те на сделку не пошли и вызвали полицию.

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