Более семи тысяч уклонистов от военной службы разоблачили на Украине
Порядка 7,5 тысячи фиктивных дел военнообязанных выявили на Украине в ходе обысков военно-врачебных и медико-социальных комиссий. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил зампред украинской Нацполиции Дмитрий Тишлек, слова которого привел ТАСС.
Он отметил, что сотрудники нацполиции провели сотни обысков в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях всех уровней на территории Украины.
«Выявлено 7,5 тысячи дел, имеющих признаки фиктивности», - сказал Тишлек.
Во время обысков изъяли 35 тысяч дел военнообязанных. На пересмотр отправили около 5,8 тысячи дел, в которых выявили признаки фиктивности.
Для жительницы Черкасской области Украины спасение мужа от масштабной мобилизации закончилось уголовным делом о взятке. Женщина предложила пограничникам шесть тысяч долларов, чтобы они выпустили ее супруга из страны.
В ходе прохождения контроля мужчина предъявил вместе с паспортом справку о непригодности к военной службе и выданное ему временное удостоверение. Но как выяснилось, справка и удостоверение принадлежали другому человеку. Тогда женщина предложила пограничникам взятку, но те на сделку не пошли и вызвали полицию.
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