Более полумиллиона человек вышли на митинг в Буэнос-Айресе против решений Милея

Протестующие заполонили все улицы от Конгресса до Пласа-де-Майо. Количество участников акции превзошло прогнозы организаторов - около 800 тысяч человек в Буэнос-Айресе и более миллиона по всей Аргентине.

«Мы верим в уравнивающую способность бесплатного государственного образования, в преобразующую силу университета как мощного инструмента восходящей социальной мобильности», - заявил президент Аргентинской федерации университетов Пьер Фернандес Де Пикколи.

Студенты и преподаватели высказались за сохранение бесплатного образования, увеличение инвестиций в науку и против сокращения государственных расходов на эту сферу. Журналисты назвали акцию важной политической вехой сопротивления политике экономии правительства Аргентины под руководством президента Хавьера Милея.

Политик пришел к власти в конце 2023 года и пообещал провести кардинальные экономические реформы , в том числе устроить девальвацию нацвалюты и сократить количество министерств. Недовольная новыми налогами провинция Чубут пригрозила кабмину остановить поставки газа и нефти.