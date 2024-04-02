Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов
Более одного миллиона жителей сектора Газа остались без домов, больше половины находятся на грани голода. Такие данные следуют из доклада Всемирного банка и ООН.
Согласно статистике Всемирного банка и ООН, 75% населения анклава стали вынужденными переселенцами. Более половины оставшихся в Газе палестинцев голодают.
Действия Израиля на территории сектора Газа попали под определение геноцида , об этом говорится в докладе ООН. Представители Израиля в обсуждении доклада не участвовали, но в итоге отказались принимать материал.
Совбез ООН 25 марта принял резолюцию по прекращению огня в секторе Газа на месяц Рамадан. За нее проголосовали 14 стран, США воздержались, но не стали накладывать вето на это решение.