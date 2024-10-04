Более двух тысяч ливанцев погибли из-за атак ЦАХАЛ с начала эскалации конфликта

«За последние сутки было зафиксировано 153 авиаудара, общее количество атак достигло 8967. Погибли 37 человек, еще 151 пострадал. Таким образом, число погибших с начала эскалации составило 2011, число раненых - 9535», - привело заявление представителя правительства агентство Al Wataniya.

ЦАХАЛ впервые ударил по центру Бейрута 3 октября. Как рассказывали очевидцы, одна из ракет попала в дом, взрыв оказался очень сильный. В сети также опубликовали кадры с места событий, на них видны последствия попаданий, разбитые окна зданий, разрушенные помещения и пожар.

Как рассказал журналист Михаил Алаеддин, Бейрут после израильских ударов погрузился в хаос. Людям приходится жить на улице, не хватает врачей и мест в больницах.