Более 87% британцев предпочли видеть Путина премьер-министром Великобритании
Более 87% британцев хотели бы видеть российского лидера Владимира Путина на посту премьер-министра Великобритании. Соответствующий опрос опубликовал лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен в соцсети X, в нем поучаствовали около 35 тысяч пользователей.
Политик опубликовал голосование «Кого бы вы хотели видеть в качестве премьер-министра Британии». За Путина оставили свой голос 87,4% участвующих, за действующего премьера страны Риши Сунака - 4%, лидера оппозиции Кира Стармера поддержали 5% респондентов.
Ранее Дэвид Кертен опубликовал российский флаг в соцсетях. Он призвал британцев не считать Россию врагом. Так политик прокомментировал сообщение GB News об увеличении численности британской армии для подготовки к противостоянию с РФ. Кертен назвал «бредятиной» новости о вероятном конфликте.
Как сообщала газета Telegraph, США впервые за 15 лет решили разместить ядерное оружие в Великобритании. Такие меры связаны из-за якобы «возрастающей угрозы со стороны РФ».