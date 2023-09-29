Более 84 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению

Израильтяне разочаровались в правительстве Нетаньяху после нападения ХАМАС

Читайте нас в:

Доверие к правительству действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опустилось до минимальных показателей за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на данные опроса Израильского института демократии сообщила газета The Times of Israel.

Согласно представленным данным, о своем доверии к действующему кабинету министров высказались 28%, 20,5% приходится на евреев и 7,5% на арабов.

В июне доли положительно отзывающихся о действиях правительства составляли 28% и 18% среди этих групп населения.

Причиной снижения доверия стало пропущенное спецслужбами Израиля нападение группировки ХАМАС на населенные пункты на юге страны 7 октября. В ответ военные начали наносить авиаудары по сектору Газа. Количество жертв с обеих сторон уже превысило четыре тысячи человек.

На этом фоне газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на анонимные источники в правительстве Израиля сообщила о подготовке отставки всего кабинета министров в качестве ответной меры на неспособность предотвратить нападение палестинцев и справиться с последствиями.

Военные Израиля уже несколько недель готовят проведение сухопутной операции против сектора Газа. Но пока наступление на палестинскую территорию не началось.

Газета The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников сообщила, что военное руководство получило просьбу от администрации президента США Джо Байдена отложить операцию на время переговоров по освобождению заложников. Ранее дипломатам при посредничестве Катара удалось освободить из Газы двух американок.