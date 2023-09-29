Более 84 тысяч человек переехали из Нагорного Карабаха в Армению
Свыше 84 тысяч человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха по состоянию на утро пятницы, 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.
«По состоянию на 06:00 утра в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 84 770 вынужденных переселенцев», - сказано в сообщении.
Этнические армяне начали покидать Нагорный Карабах после объявления военной операции со стороны Азербайджана 19 сентября. Спустя сутки стороны пришли к соглашению о прекращении огня.
Ранее стало известно об аресте бывшего государственного министра Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Военные Азербайджана задержали его при попытке въехать в город Гирис.
Азербайджанские власти заявляли о начале специальной регистрации для определения юридического статуса людей, пожелавших не покидать территорию Нагорного Карабаха.
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