Более 800 пострадавших эвакуировали в одну из израильских больниц

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Сейчас туда доставили 132 раненых, 36 из них остаются в тяжелом состоянии. Израиль подвергся сильному ракетному удару из сектора Газы утром 7 октября. По последним официальным данным, погибли по крайней мере 900 израильтян и почти 700 палестинцев.

С израильской стороны ранены порядка 2616 человек, написал ТАСС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнила, что с начала эскалации были убиты 123 ее военнослужащих.

Первыми жертвами палестинского движения ХАМАС оказались приехавшие на музыкальный фестиваль Nature Party люди. Мероприятие состоялось на юге Израиля. После атаки там обнаружили около 260 тел.

Утром 10 октября появилась информация, что ЦАХАЛ стал контролировать ситуацию у южной границы Газы. Военные сейчас ищут боевиков.