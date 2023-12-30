Более 80 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа
В сектор Газа в пятницу, 29 декабря, въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего «ужасающе недостаточно». Об этом сообщила газета Times of Israel, сославшись на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
«Объем помощи остается ужасающе недостаточным. <…> Это невозможная ситуация для людей. <…> Бои должны прекратиться», - процитировала газета сообщение управления.
По данным издания, в период перемирия в сектор Газа въезжало по 200 грузовиков в день, а до эскалации палестино-израильского конфликта - около 500.
В Израиле заявляют, что успевают осматривать в день сотни грузовиков перед их въездом, а работники ООН не успевают действовать в том же темпе, с чем якобы и связаны задержки. При этом ООН возлагает ответственность на израильскую армию, проводящую в анклаве воздушную и наземную операции.
Накануне, 29 декабря, 33 россиянина, пожелавшие эвакуироваться из зоны конфликта, отправились в Москву из Каира спецбортом МЧС РФ.
Отмечается, что большегрузы въехали в анклав через контрольно-пропускные пункты «Рафах» и «Керем-Шалом».
В сектор Газа в пятницу, 29 декабря, въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего «ужасающе недостаточно». Об этом сообщила газета Times of Israel , сославшись на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов.