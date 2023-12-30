30 декабря 2023, 12:00

Более 80 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа

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В сектор Газа в пятницу, 29 декабря, въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего «ужасающе недостаточно». Об этом сообщила газета Times of Israel, сославшись на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Объем помощи остается ужасающе недостаточным. <…> Это невозможная ситуация для людей. <…> Бои должны прекратиться», - процитировала газета сообщение управления.

По данным издания, в период перемирия в сектор Газа въезжало по 200 грузовиков в день, а до эскалации палестино-израильского конфликта - около 500.

В Израиле заявляют, что успевают осматривать в день сотни грузовиков перед их въездом, а работники ООН не успевают действовать в том же темпе, с чем якобы и связаны задержки. При этом ООН возлагает ответственность на израильскую армию, проводящую в анклаве воздушную и наземную операции.

Накануне, 29 декабря, 33 россиянина, пожелавшие эвакуироваться из зоны конфликта, отправились в Москву из Каира спецбортом МЧС РФ.

Отмечается, что большегрузы въехали в анклав через контрольно-пропускные пункты «Рафах» и «Керем-Шалом».

В сектор Газа в пятницу, 29 декабря, въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью, чего «ужасающе недостаточно». Об этом сообщила газета Times of Israel , сославшись на данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Грузовики Конфликт Израиля и Палестины
30 декабря 2023, 11:37
Автобус с российскими туристами попал в аварию в Египте
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Водитель перронного автобуса с российскими туристами не справился с управлением, из-за чего попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Путешественники прибыли в Египет на самолете Boeing 777 в 10:26 по московскому времени и сели в транспортное средство, чтобы доехать до аэропорта.

В момент столкновения в автобусе находились дети. Никто из пассажиров не пострадал. По информации издания, сотрудники аэропорта запретили туристам снимать происшествие на камеру.

Ранее микроавтобус с российскими путешественниками попал в ДТП в Анталье. Два туристических автомобиля столкнулись ночью в районе Манавгат-Антальи. В аварии пострадали четыре россиянина, травмы также получили два водителя. Некоторые из туристов отказались от госпитализации.

За несколько дней до этого авария произошла в Ханском районе Приморского края. Автобус с российскими туристами, направлявшийся из Китая в Уссурийск, съехал в кювет.

Египет Туризм ДТП Автобусы Водители
30 декабря 2023, 11:08
Россия симметрично отреагирует на возможную конфискацию ее активов Западом
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Если Запад конфискует замороженные активы России, она ответит симметричными действиями. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным», - указал он.

Дипломат не назвал конкретные суммы, отметив, что это компетенция Банка России и Минфина.

Страна готова к любому сценарию ситуации с замороженными активами, подчеркнул Биричевский. Он предположил, что западных контрагентов, чьи средства находятся в российской юрисдикции на счетах типа С, могла бы заинтересовать предложенная Россией схема взаимного обмена. РФ открыта к диалогу, однако реакция властей антироссийски настроенных западных стран непредсказуема, добавил собеседник агентства.

Глава департамента МИД констатировал, что пока ЕС лишь продолжает «подводить правовую базу» под изъятие инвестиционной прибыли от замороженных российских активов.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев пояснил «360», что США с правовой точки зрения могут направить замороженные российские активы на Украину, но не факт, что в Европе поддержат эту меру.

Банки Россия Запад МИД РФ
30 декабря 2023, 10:37
Россия попала в топ-5 экономик по версии Всемирного банка
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Всемирный включил Россию в пятерку ведущих мировых экономик в 2023 году. В списке также оказались США, Китай, Индия и Япония. Об этом сообщило РИА «Новости».

Несмотря на западные прогнозы, Россия за год смогла добиться успехов в экономике, отметили журналисты издания. По данным Минэкономразвития, рост ВВП страны составил 3,5%.

Россия не только нивелировала понесенные в 2022 годы убытки, но и продвинулась дальше. Предприятия смогли за год увеличить прибыль на 24%, а нефинансовая сфера стала зарабатывать в разы больше, указали в издании.

Россия расширила и укрепила контакты со странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Значительно вырос товарооборот с Китаем, Саудовской Аравией, Индией и ОАЭ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе задумались о последствиях антироссийских санкций. По его словам, многие стали задаваться вопросом, нужно ли было вводить экономические ограничения против России.

Россия Всемирный банк Экономика
30 декабря 2023, 09:42
Илон Маск заработал почти 100 миллиардов долларов в уходящем году
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Американский предприниматель Илон Маск за год заработал 95,4 миллиарда долларов и стал самым богатым человеком на планете. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство отметило, что совокупный капитал 500 богатейших людей мира в 2023 году увеличился на полтора триллиона долларов, «полностью восстановившись» после прошлогодних потерь. В 2022-м они потеряли 1,4 триллиона долларов. Журналисты назвали 2023-й «годом возвращения самых богатых людей мира».

«Никто не добился большего, чем Илон Маск, который отвоевал титул самого богатого человека в мире у французского магната роскоши Бернара Арно. Главный исполнительный директор Tesla Inc. заработал дополнительно 95,4 миллиарда долларов», - отметили журналисты.

По их словам, успехам Маска способствовало процветание принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. Собственный капитал американского бизнесмена более чем на 50 миллиардов долларов превысил капитал президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Арно, вышедшего на первое место по итогам прошлого года.

Доллары США SpaceX Tesla Илон Маск

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