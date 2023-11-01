Более 8 тысяч человек погибли в секторе Газа с начала эскалации конфликта

«Число жертв атак израильских сил в секторе Газа на настоящий момент составило 8796», - указали в Минздраве.

Также с начала эскалации конфликта в министерство поступило 2030 заявлений о людях, пропавших без вести под завалами. Большая часть из них - палестинцы, которых не могут найти после массированных ударов с воздуха со стороны Армии обороны Израиля по лагерю беженцев Джебалия.

По данным палестинского агентства WAFA , ЦАХАЛ атаковал жилой квартал Газы. Израильская армия ударила более 10 ракетами по месту, в котором располагался лагерь беженцев. В результате атаки погибли десятки человек.

Сектор Газа оказался в полной блокаде. Власти Израиля отрезали доступ воды, продовольствия и электричества в анклав. Также в Газе перестали функционировать телевидение и интернет-коммуникации.