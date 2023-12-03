03 декабря 2023, 18:44

Более 8,5 миллиона китайцев не смогли платить по кредитам — СМИ

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Количество неплательщиков по кредитам в Китае выросло до рекордного уровня. В «черные списки» за просрочку выплат попали около 8,54 миллиона человек, сообщила газета Financial Times.

По информации издания, число должников с начала 2020 года увеличилось в полтора раза. В стране также упал потребительский спрос.

Отмечается, что последствия долгового кризиса не смягчаются с помощью государственных регуляторов, так как в Китае отсутствуют законы о банкротстве физических лиц. В то же время против неплательщиков вводятся десятки ограничений, вплоть до запрета на покупку авиабилетов и использование мобильных платежей.

Ранее стало известно, что юань впервые стал второй основной валютой в международных расчетах через систему SWIFT. Китайская валюта смогла обогнать евро, ее доля увеличилась с 4,82% до 5,8%. Третье место в рейтинге заняла японская йена, четвертое - саудовский риал.

Кредиты Китай Экономика
03 декабря 2023, 19:15
Пентагон предупредил, что США отстают от Китая в производстве оружия
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Соединенные Штаты стремятся не отставать от Китая в гонке высокотехнологичного оружия. Но американцы столкнулись с проблемой медленного производства, сообщило издание Politico.

По данным издания, замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Уильям Лаплант в своем неопубликованном докладе заявил, что это представляет собой растущий стратегический риск.

«США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», - указал Лаплант в документе.

При этом он заявил, что оборонная промышленность Соединенных Штатов пока не обладает мощностью, устойчивостью и возможностями, которые необходимы для быстрого и полного удовлетворения потребностей военного производства.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США на 50% увеличили финансирование производства боеприпасов. Это связано с высокими темпами расходования американского вооружения на Украине, подчеркнул он.

США Пентагон Оружие Китай
03 декабря 2023, 18:18
Переход Украины под контроль России допустили в ФРГ
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Украина без помощи США могла бы оказаться под контролем России. Об этом Die Welt заявил глава комитета бундестага Германии по европейским делам Антон Хофрайтер.

«Это правда, что без помощи США Киев сегодня, вероятно, оказался бы в руках России. В одиночку ЕС не смог бы этого сделать», - указал он.

Немецкий депутат призвал Запад продолжить поставки вооружений на Украину и увеличить поток помощи стране. Он предположил, что зимой там будут происходить массовые отключения электричества, и отметил, что Евросоюзу и США следует обеспечить ВСУ средствами противовоздушной обороны.

По словам Хофрайтера, Россия смогла нарастить военное производство и получить преимущество перед Украиной.

Ранее США усилили инвестиции в оборонную сферу , чтобы произвести больше снарядов для ВСУ. Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что финансирование военных производств увеличилось на 50%.

Германия США Россия Украина
03 декабря 2023, 17:56
Арестович рассказал о необычном пути решения противоречий на Украине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Накопившиеся на Украине противоречия можно разрешить только экстраординарными методами. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович * в своем Telegram-канале.

Он предложил несколько сценариев развития событий, которые помогут стране справиться с проблемами. В качестве основного варианта Арестович * назвал военный переворот или «условный майдан». По его мнению, исправить сложившуюся на Украине ситуацию также могут выборы или изменение позиции руководства страны.

Экс-советник президента добавил, что украинские власти утрачивают свою легитимность, в то время как государству требуются непопулярные решения.

Ранее Арестович* раскритиковал Запад за ослабевающую поддержку Украины. Он обвинил США и страны Евросоюза в провале контрнаступления.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Украина
03 декабря 2023, 16:48
ЦАХАЛ проведет операцию высокой интенсивности в секторе Газа
Читайте нас в: Google Новости
Следующая фаза палестино-израильского конфликта не окажется затяжной. Об этом сообщил анонимный источник газеты The New York Times.

По данным издания, Армия обороны Израиля собирается организовать на территории сектора Газа операцию высокой интенсивности. Она состоится в ближайшие недели, после чего боевые действия в анклаве с большой долей вероятности перейдут в режим низкой интенсивности.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ возобновляет боевые действия в полную силу. Это связано с нарушением соглашения о прекращении огня со стороны палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные 2 декабря провели рейды в городах и деревнях на Западном берегу реки Иордан. Речь идет о населенных пунктах Хеврон, Калькилию и деревнях к югу от Наблуса.

С начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем в секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. Ранее бригады «Аль-Кассам» ответ на убийство жителей анклава выпустили по Тель-Авиву ракеты.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

Новости по теме