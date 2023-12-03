По информации издания, число должников с начала 2020 года увеличилось в полтора раза. В стране также упал потребительский спрос.

Отмечается, что последствия долгового кризиса не смягчаются с помощью государственных регуляторов, так как в Китае отсутствуют законы о банкротстве физических лиц. В то же время против неплательщиков вводятся десятки ограничений, вплоть до запрета на покупку авиабилетов и использование мобильных платежей.

Ранее стало известно, что юань впервые стал второй основной валютой в международных расчетах через систему SWIFT. Китайская валюта смогла обогнать евро, ее доля увеличилась с 4,82% до 5,8%. Третье место в рейтинге заняла японская йена, четвертое - саудовский риал.