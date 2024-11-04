Более 78 миллионов человек досрочно проголосовали на выборах президента США

В субботу стало известно, что порядка 70 миллионов американцев уже проголосовали на выборах. Из них 32,5 миллиона сделали свой выбор по почте, а еще 36,5 миллиона пришли на участки лично. Согласно новым данным, эти показатели возросли до 35 и 42 миллионов соответственно.

«Общее количество проголосовавших предварительно составило на данный момент 78 миллионов. По почте проголосовали 35,3 миллиона, лично - 42,6 миллиона. Для голосования по почте запрошено 67,4 миллиона бюллетеней», - добавили в лаборатории.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Республиканскую партию на них представит экс-президент Дональд Трамп, а Демократическую - Камала Харрис.