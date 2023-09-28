Более 74 тысяч жителей прибыли в Армению из Нагорного Карабаха
Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 74 тысяч вынужденных переселенцев. Такие данные представила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, сообщил ТАСС.
«По ситуации на 18:00 (17:00 по московскому времени) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 74 400 насильственно перемещенных соотечественников», - сказала она в ходе брифинга.
Помимо этого, по ее данным, из Карабаха перевезли 15 535 транспортных средств. Регистрацию уже прошли 55 248 человек. А жильем, которое предоставило правительство Армении, воспользовались 17 153 человека, заключила Багдасарян.
Утром 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.
По документу, населению, в том числе жителям, которые находятся за пределами республики, нужно будет ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставил Азербайджан.
Это необходимо, чтобы принять решение о возможности вернуться или продолжать жить в Нагорном Карабахе.
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