Более 700 человек в Израиле погибли в результате конфликта — СМИ
Число погибших жителей Израиля превысило 700, более 2,2 тысячи человек пострадали. Об этом сообщила телерадиокомпания Kan со ссылкой на представителя армии Израиля.
В заявлении также говорится, что с начала боевых действий десятки вражеских террористов были взяты в плен, в том числе за последние несколько часов.
До этого сообщалось о 600 погибших израильтянах на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Власти страны ранее сообщили, что Израиль нанесет «жесткие удары» по палестинскому анклаву в ответ на атаки ХАМАС со стороны сектора Газа.
Официальные лица в Израиле также заявили, что боевики ХАМАС похитили десятки иностранцев и используют их в качестве заложников.
По данным СМИ , среди пленников есть граждане России, Германии, Великобритании и Таиланда.