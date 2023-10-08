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В заявлении также говорится, что с начала боевых действий десятки вражеских террористов были взяты в плен, в том числе за последние несколько часов.

До этого сообщалось о 600 погибших израильтянах на фоне эскалации конфликта с Палестиной. Власти страны ранее сообщили, что Израиль нанесет «жесткие удары» по палестинскому анклаву в ответ на атаки ХАМАС со стороны сектора Газа.

Официальные лица в Израиле также заявили, что боевики ХАМАС похитили десятки иностранцев и используют их в качестве заложников.

По данным СМИ , среди пленников есть граждане России, Германии, Великобритании и Таиланда.