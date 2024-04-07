«По меньшей мере 70 килограммов каннабиса были обнаружены жандармами поисковой бригады Аваллона в это воскресенье, 7 апреля, в доме мэра этого города в Йонне Джамилы Хабсауи», - сказано в сообщении.

Запрещенные вещества обнаружили в пристройке к дому в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители предположили причастность брата политика к торговле каннабисом, ранее его уже обвиняли в подобном правонарушении.

Французский наблюдатель на выборах президента России Кристиан Ро посчитал, что идея отправить войска на Украину могла прийти президенту Эммануэлю Макрону только под воздействием наркотика. Он посоветовал главе государства «завязать» с наркотиками.