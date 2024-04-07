07 апреля 2024, 21:41

Более 70 килограммов каннабиса нашли дома у мэра французского города Аваллон

Global Look Press
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По меньшей мере 70 килограммов каннабиса обнаружили при обыске в доме мэра французского города Аваллон Джамилы Абсауи. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в жандармерии.

«По меньшей мере 70 килограммов каннабиса были обнаружены жандармами поисковой бригады Аваллона в это воскресенье, 7 апреля, в доме мэра этого города в Йонне Джамилы Хабсауи», - сказано в сообщении.

Запрещенные вещества обнаружили в пристройке к дому в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранители предположили причастность брата политика к торговле каннабисом, ранее его уже обвиняли в подобном правонарушении.

Французский наблюдатель на выборах президента России Кристиан Ро посчитал, что идея отправить войска на Украину могла прийти президенту Эммануэлю Макрону только под воздействием наркотика. Он посоветовал главе государства «завязать» с наркотиками.

Наркотики Торговля Франция
07 апреля 2024, 21:44
Стал известен самый крупный поставщик лекарств в Россию
Freepik
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Индийские фармацевтические компании стали одними из самых крупных поставщиков лекарств в Россию за 2023 год. Об этом сообщило РБК со ссылкой на информацию аналитической компании RNC Pharma.

Всего за год из Индии в РФ привезли 293,9 миллиона упаковок с лекарствами. Индийские препараты сместили на второе место поставки из Германии, которые сократились за тот же период на 19,2% - 338,7 миллиона упаковок.

Среди лидеров по отправке лекарств в Россию остались Франция - 149,3 миллиона упаковок, Венгрия - 112,5 миллиона, Белоруссия - 109,8 миллиона.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил в беседе с «360», что в России намерены ужесточить контроль за ценами на жизненно важные лекарства. Он отметил, что эксперты продумают автоматизированный инструмент регулирования стоимости препаратов. Это будет полезно не только для аптек, но и для участников рынка.

Германия Индия Лекарства Россия
07 апреля 2024, 20:44
Власти Эстонии решили надавить на ЭПЦ из-за связей с Россией
РИА «Новости»
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В парламенте Эстонии обсудили экономическую тактику оказания давления на Эстонскую православную церковь с целью разрыва ее связей с Россией. Об этом сообщило местное издание P ostimees.

Причиной для этого послужило проведение 27 марта в Москве съезда Всемирного Русского Народного Собора и его итогового документа, который местная религиозная организация никак не прокомментировала.

Эстонский депутат от партии «Отечество» Ахти Калликорма посчитал это актом коллаборционизма и предложил лишить ЭПЦ недвижимого имущества.

«Арендатор (Эстонская православная церковь, которая взяла в аренду у государства 15 зданий сроком на 50 лет - прим. ред.) должен освободить помещения из-за недобросовестного поведения и прекратить здесь свою антиэстонскую деятельность», - заявил он.

Ранее представитель Эстонии в НАТО Юри Луйк выразил мнение , что страны Запада должны пойти на эскалацию конфликта на Украине, но «не заходить слишком далеко».

РПЦ Россия Эстония
07 апреля 2024, 20:10
«Поймали с поличным». Франция набросилась на фон дер Ляйен с обвинениями
РИА «Новости»
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Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили в участии в коррупционной схеме. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X, комментируя статью Liberation, в которой говорилось, что главу ЕК «поймали с поличным» за кумовство.

«По своему устройству ЕС представляет собой глубоко коррумпированную систему, поскольку она генерирует колоссальные суммы денег, однако у нее нет сдержек и противовесов и какой-либо легитимности!» - заявил Филиппо.

В материале издания указано, что глава Еврокомиссии специально создала должность «представителя ЕС по малым и средним предприятиям» с зарплатой 20 тысяч евро в месяц, чтобы назначить на нее своего протеже - однопартийца Маркуса Пипера. Подчиняться 60-летний мужчина должен быть непосредственно фон дер Ляйен.

«Это не первый раз, когда президент комиссии ставит своих друзей, особенно немцев, на все уровни управления сообществом», - писали авторы материала.

Филиппо в Сети заявил, что Евросоюз - самая коррумпированная машина в мире.

Скандал может омрачить перспективы на переизбрание фон дер Ляйен на второй срок. От главы Еврокомиссии потребовали объяснений , каким образом член ХДС получил назначение.

Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили в участии в коррупционной схеме. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X , комментируя статью Liberation , в которой говорилось, что главу ЕК «поймали с поличным» за кумовство.

Соцсети Евросоюз Франция Деньги
07 апреля 2024, 19:30
США проверят выполнение Израилем обязательств по операции в Газе
РИА «Новости»
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США рассчитывают на выполнение Израилем взятых на себя обязательств по обеспечению гуманитарных пауз в ходе военной операции в Газе. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Израиль согласился на ежедневные четырехчасовые периоды прекращения огня, о чем ЦАХАЛ будет заранее предупреждать местное население.

«Мы должны увидеть… действительно ли они выполняют обязательства, поддающиеся проверке», - сообщил он.

Ранее американская конгрессвумен Мария Салазар предложила законопроект о стабилизации гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа и пригрозил прекратить поддерживать Израиль.

США Израиль Палестина Биньямин Нетаньяху

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