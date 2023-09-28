Более 65 тысяч человек приехали из Нагорного Карабаха в Армению

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«По состоянию на 08:00 (07:00 по московскому времени) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев», - написала Багдасарян.

Этнические армяне начали массово уезжать из Нагорного Карабаха после того, как Азербайджан 19 сентября объявил о начале своей операции. Через некоторое время стороны договорились прекратить огонь.

Накануне, 27 сентября, стало известно о задержании бывшего госминистра Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Азербайджанские силовики остановили его при попытке проехать из Карабаха в армянский город Горис.

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