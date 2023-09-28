Более 65 тысяч человек приехали из Нагорного Карабаха в Армению

28 сентября 2023, 08:55
Pxhere
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За последние дни из Нагорного Карабаха в Армению прибыли свыше 65 тысяч человек. Такой информацией поделилась пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян на своей странице в соцсети.

«По состоянию на 08:00 (07:00 по московскому времени) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 вынужденных переселенцев», - написала Багдасарян.

Этнические армяне начали массово уезжать из Нагорного Карабаха после того, как Азербайджан 19 сентября объявил о начале своей операции. Через некоторое время стороны договорились прекратить огонь.

Накануне, 27 сентября, стало известно о задержании бывшего госминистра Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна. Азербайджанские силовики остановили его при попытке проехать из Карабаха в армянский город Горис.

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Армения Нагорный Карабах
Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с руководством пяти стран-союзников
23 октября 2023, 01:45
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Взрывы прозвучали в Одесской области
23 октября 2023, 01:19
РИА «Новости»
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Жители Одесской области услышали звуки взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В материале сказано, что в регионе сработала местная система противовоздушной обороны.

Поздним вечером 22 октября стало известно о взрывах в Киевской области Украины. По данным украинского агентства ТСН, громкие звуки услышали жители населенного пункта Вышгород. Как позже сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сработали средства ПВО.

Также стало известно об объявлении воздушной тревоги в регионе. Сирена там гудела более часа. Помимо этого тревогу объявили и в самой столице Украины.

За несколько часов до этого тревожную сирену услышали граждане трех украинских областей. По данным сайта местного Министерства цифровой трансформации, сигналы гудели в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Одесса Взрывы Украина
Сотовый номер Риши Сунака опубликовали в интернете — СМИ
23 октября 2023, 01:06
Правительство США
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Личный номер сотового телефона британского премьер-министра Риши Сунака опубликовали в сети. Об этом заявила газета Sun.

«Личный номер мобильного телефона Риши Сунака, с которым он работал долгое время, был опубликован в интернете», - сказано в сообщении.

Как отметили в издании, в соцсетях пранкеры разместили фрагмент телефонного звонка и ответа автоответчика Сунака. Именно этим номером премьер-министр пользовался в течение многих лет. После прихода к власти политик приобрел отдельный номер.

«Однако онлайн-видео <…> показывает, что (прошлый) номер продолжает работать», - заявили в материале.

Ранее группировка хакеров опубликовала около тысячи материалов секретной информации о разведке и военных объектах Великобритании. Как отметили журналисты, в интернете появились данные, благодаря которым можно проникнуть на пост перехвата информации центра связи с правительством и в лабораторию химоружия Porton Down.

Великобритания Интернет Риши Сунак
Фото Гитлера вывели на табло перед футбольным матчем в США
23 октября 2023, 01:02
Freepik
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Фотографию диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера поместили на экран стадиона перед матчем по американскому футболу между командами «Мичиган Вулверинс» и «Мичиган Стэйт Спартанз». Об этом сообщил канал CNN.

В материале сказано, что перед игрой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) зрителям предложили викторину, где нужно отгадать, в каком государстве родился человек, среди них был и Гитлер. Директор «Мичиган Стэйт» Мэтт Ларсон извинился после случившегося.

«Университет осведомлен о том, что перед началом сегодняшнего матча на видеотабло был показан неприемлемый контент, созданный сторонним источником. Мы глубоко сожалеем о том, что он был показан, поскольку он не отражает наши ценности», - отметили в сообщении, размещенном на сайте учреждения.

Как отметили авторы статьи, видео с викториной нашли на YouTube-канале, контент из которого использовали в период всего сезона. По словам автора канала, университет не просил разрешение на потребление его материалов.

В прошлом году американский рэпер Канье Уэст заявил, что видит положительные стороны в Адольфе Гитлере. Он отметил, что каждый человек обладает ценностью.

США Футбол

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