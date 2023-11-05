Более 60 заложников стали жертвами ударов ЦАХАЛ по сектору Газа — ХАМАС
Жертвами ударов израильской армии за время обострения конфликта стали более 60 заложников. Об этом заявило военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», его слова привело РИА «Новости».
«С 7 октября и по настоящий момент сионистские (израильские - прим. ред.) обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», - говорится в сообщении ХАМАС.
В сообщении отметили, что добраться до останков погибших заложников вряд ли получится, ЦАХАЛ не прекращает атаковать сектор Газа.
Движение ХАМАС предложило властям Израиля обменять всех заложников, в том числе военнослужащих, на заключенных. Представитель палестинцев Гази Хамад призвал Израиль заключить соглашение.
Россия достигла прогресса в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников. Ситуация осложняется тем, что для освобождения пленных требуется согласование нескольких сторон.