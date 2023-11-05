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«С 7 октября и по настоящий момент сионистские (израильские - прим. ред.) обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», - говорится в сообщении ХАМАС.

В сообщении отметили, что добраться до останков погибших заложников вряд ли получится, ЦАХАЛ не прекращает атаковать сектор Газа.

Движение ХАМАС предложило властям Израиля обменять всех заложников, в том числе военнослужащих, на заключенных. Представитель палестинцев Гази Хамад призвал Израиль заключить соглашение.

Россия достигла прогресса в переговорах с ХАМАС по освобождению заложников. Ситуация осложняется тем, что для освобождения пленных требуется согласование нескольких сторон.