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«65 военнослужащих Израиля погибли, еще 50 взяты в плен», - говорится в сообщении.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» утром 7 октября объявило о проведении операции против Израиля.

В СМИ появилась информация о том, что с начала массированной атаки ХАМАС 545 человек были доставлены в больницы.

Среди убитых есть медработник , который скончался в машине скорой помощи. Его коллегу тяжело ранили.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конфронтацию войной. Он подчеркнул, что ХАМАС заплатит высокую цену за обстрелы.

Ранее движение ХАМАС опубликовало кадры начала военной операции «Наводнение Аль-Акса» в Израиле. В ролике показали, как военные совершили прорыв границы.