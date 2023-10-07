Более 60 военнослужащих Израиля погибли — СМИ
Порядка 65 военнослужащих израильской армии погибли, еще 50 попали в плен. Об этом сообщил Telegram-канал «Verum Regnum|Наш Regnum».
«65 военнослужащих Израиля погибли, еще 50 взяты в плен», - говорится в сообщении.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» утром 7 октября объявило о проведении операции против Израиля.
В СМИ появилась информация о том, что с начала массированной атаки ХАМАС 545 человек были доставлены в больницы.
Среди убитых есть медработник , который скончался в машине скорой помощи. Его коллегу тяжело ранили.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал конфронтацию войной. Он подчеркнул, что ХАМАС заплатит высокую цену за обстрелы.
Ранее движение ХАМАС опубликовало кадры начала военной операции «Наводнение Аль-Акса» в Израиле. В ролике показали, как военные совершили прорыв границы.