Руководители Евросоюза неизлечимо больны. Об этом первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил в Telegram-канале.

По его словам, новый состав Европейской комиссии, который представили в 2024 году, можно назвать клубом русофобов. И это не изменится, пока нынешнее поколение европейских политиков не сменится новыми людьми.

«У той же Урсулы фон дер Ляйен уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно нормально сосуществовать с Россией», - сказал Джабаров о председательнице Еврокомиссии.

Сенатор выразил надежду, что в руководстве ЕС вскоре появятся более прагматичные люди с мышлением как у Илона Маска.

Ранее русских лишили права голоса на выборах в Эстонии. Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал это дискриминацией.