Более 60 человек находились на самолете, разбившемся в Бразилии

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Воздушное судно упало в районе Капела в штате Сан-Паулу. Компания Voepass Linhas Aereas, которой принадлежал лайнер, сообщила, что крушение потерпел турбовинтовой самолет ATR-72.

В СМИ опубликовали кадры, предположительно, падения пассажирского лайнера. На кадрах видно, как самолет кружится, а потом падает. В этом месте в небо поднимается густой черный дым.

Официальной информации о пострадавших и причинах крушения пока нет. На месте происшествия работают спецслужбы. Известно, что самолет выполнял внутренний рейс.

Ранее в Приморском край пропал самолет , который позже обнаружили около Лысой горы. Самолет разлетелся на куски, одна из частей повисла на ветвях дерева.