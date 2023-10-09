Более 570 человек госпитализировали в Израиле после атак ХАМАС

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С начала конфликта в больницы эвакуировали порядка 2616 раненых, из них 1325 - с легкими травмами, 23 из которых находятся на грани жизни и смерти. Количество жертв достигло 800 человек.

В то же время 157 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, а у 259 врачи диагностировали травмы средней степени тяжести.

Минздрав Палестины заявил о 576 погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа. До этого ведомство заявляло о 493 погибших и 2,3 тысячах раненых.

ХАМАС начал вторжение на территорию Израиля рано утром 7 октября. Руководство страны объявило о переходе в состояние войны. В понедельник, 9 октября, израильская армия заявила о поражении более 500 целей в секторе Газа.

Население сектора Газа на начало 2023 года оценивалось в 2,3 миллиона человек.