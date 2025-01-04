Более 500 животных погибли при пожаре в ТЦ в США

Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок оказали в Дамаске не самый теплый прием. Встретивший европейскую делегацию лидер новой администрации Сирии Ахмед Аш-Шараа отказался пожать ей руку. Почему был нарушен протокол, ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказал военный корреспондент РИА «Новости» Александр Харченко.

«Сразу могу вам сказать по поводу этого рукопожатия. Все СМИ гадают, почему же так? Может, это неуважение к Германии? Может быть, заигрывание с Францией? Ничего подобного в этом нет», - заявил он.

Харченко напомнил, что к власти в Сирии пришли радикальные исламисты. Даже в своих аккаунтах в соцсетях повстанцы стараются не показывать женщин. К тому же Бербок, по мнению собеседника 360.ru, повела себя некорректно по отношению к принимающей стороне.

«Она проявила неуважение к этому человеку, потому что даже не покрыла голову. Это уже пощечина новым властям Сирии, потому что все прекрасно знают их бэкграунд - они ни в коем случае не изменились», - заявил Харченко.

Сторонники, по его мнению, восприняли бы привычное для Бербок приветствие как предательство. Эти люди на протяжении 13 лет боролись, поднимали знамена с радикальными лозунгами, а их лидер пожал руку непокрытой женщине, феминистке и представительнице другой веры.

«Понимаете, это сошлись две непримиримых идеологии. И вот товарищ Шараа, он же Шуани, прямо показал, кто в доме хозяин и кто к кому приехал в гости», - сказал Харченко.

Саму Бербок такой прием не удивил. Он сказала журналистам, что ожидала нечто подобное, но на закрытой части переговоров с лидером сирийской администрации призвала расширить права женщин.