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По ее словам, с 2014 года страны Североатлантического альянса претерпели значительную трансформацию в коллективной обороне.

«Мы ввели в действие самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тысяч военнослужащих находятся в состоянии повышенной готовности», - заявила она.

Ранее президент Польши Анджей Дуда допустил начало войны между альянсом и Россией в случае победы последней на Украине.

Недавно журналисты Fox News предупредили Украину, что последствия войны США и России окажутся для нее катастрофическими.

При этом в России неоднократно заявляли, что страна не угрожает Западу, а в украинском конфликте защищает свои интересы.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные власти специально запугивают свое население мнимой «российской угрозой» , чтобы отвлечь людей от нерешенных внутренних проблем.