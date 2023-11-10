10 ноября 2023, 09:44

Более 500 россиян эвакуируют из Газы

РИА «Новости»
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Более 500 россиян готовы выехать из Газы. Об этом ТАСС рассказала находящаяся на контрольно-пропускном пункте «Рафах» на границе с Египтом гражданка РФ Елена аль-Хор.

«Да, сейчас поедем на границу. <…> Выехать хотели также белорусы, казахи, говорили, что около тысячи, но я думаю, около 500-700», - отметила она.

По ее словам, о возможности выехать из анклава им сообщили в российском диппредставительстве в Рамалле. Ей позвонили в четверг, 9 ноября, и сказали, что ее и детей включили в список на вывоз из Газы.

Об эвакуации первых россиян из анклава сообщило издание Rafael Online. Речь шла о 85 людях. Управление пограничных переходов и границ Газы включило их в список на вывоз через КПП «Рафах». Пункт открыли 1 ноября.

Из анклава эвакуировали немцев, украинцев, британцев, австралийцев и тех, у кого имеется двойное гражданство.

Ситуацию с вывозом россиян из сектора Газа раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, процесс эвакуации остается заблокированным.

Россия Конфликт Израиля и Палестины
10 ноября 2023, 09:47
Число украинских миллиардеров резко сократилось в 2023 году
РИА «Новости»
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Количество долларовых миллиардеров среди граждан Украины резко сократилось. Вместо десяти магнатов в стране осталось только два. При этом каждый из них потерял за год от 30 до 50 % состояния, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой исследование New Voice.

Рейтинг возглавил бизнесмен Ринат Ахметов, чье состояние оценили в 6,59 миллиарда долларов. Однако за прошедший год его доходы сократились на 43%.

С большим отрывом от Ахметова на втором месте оказался предприниматель Виктор Пинчук. Его состояние составило 1,72 миллиарда. Но и он понес убытки в 2023 году, потеряв 34%.

Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко, аналитики оценили их состояние в 954 миллиона.

«Ситуации, когда на Украине осталось всего два миллиардера, не было как минимум с 2006 года», - указали в публикации.

Ранее московский суд арестовал российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова в рамках расследования дела о финансировании Вооруженных сил Украины.

Украина Деньги
10 ноября 2023, 07:30
Зеленского призвали не надеяться на американские истребители F-16
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на получение американских истребителей F-16. Однако даже они не смогут изменить положение ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение выразили в материале на портал Modern Diplomacy.

«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», - отметили авторы статьи.

Поставка американских истребителей не изменит положение Украины не только из-за проблем с обслуживанием, но и из-за невозможности конкурировать с российскими самолетами и отечественной системой противовоздушной обороны.

Авторы материала подчеркнули, что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку бойцов. А Зеленский потерял поддержку со стороны своих генералов. Успешное наступление российской армии на фоне этого указывает на безнадежность ситуации.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек скорый прорыв ВС России. По его мнению, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не сможет помешать российской армии.

США Владимир Зеленский Истребители
10 ноября 2023, 06:36
Первых россиян выпустят из сектора Газа 10 ноября
Unsplash
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Первые 85 россиян покинут сектор Газа 10 ноября. Управление погранпереходов и границ анклава включило их в список на эвакуацию через контрольно-пропускной пункт «Рафах», сообщил Rafael Online.

В список на переход включили десятки обладателей иностранных паспортов, в том числе 85 россиян. Их пригласили к 7:00 (08:00 по московскому времени) во внешний зал погранперехода. В управлении предупредили, что пропустят детей при наличии разрешения от родителей.

Погранпереход в Египет открыли 1 ноября. Из сектора Газа выпустили британцев, немцев, украинцев, австралийцев и людей с двойным гражданством других стран.

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение местных властей отложить эвакуацию россиян. По ее словам, дипломаты выполнили все необходимые условия. Несмотря на это, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что списки согласуют в течение двух недель.

Конфликт Израиля и Палестины
10 ноября 2023, 06:10
Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
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Израильские военные впервые применили передовую систему противоракетной обороны «Хец 3» в бою. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Система предназначена для противодействия баллистическим ракетам, ее развернули еще в 2017 году.

«Перехватчик системы ПРО „Хец 3“ впервые использовали 9 октября. Комплекс успешно перехватил воздушную цель, запущенную в районе Красного моря в сторону Израиля», - говорится в сообщении.

В четверг силы обороны Израиля объявляли о перехвате запущенной ракеты из Йемена, однако об использовании конкретно «Хец 3» ничего сообщалось.

Израиль утверждал, что «Хец 3» способна перехватывать баллистические ракеты на расстоянии до 2,4 тысячи километра и на высоте до 100 километров.

Британские СМИ ранее сообщили, что Израиль первым в истории провел бой в космосе , ликвидировав ракету хуситов в верхних слоях атмосферы.

Израиль Ракеты Военные

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