Более 500 россиян эвакуируют из Газы

«Да, сейчас поедем на границу. <…> Выехать хотели также белорусы, казахи, говорили, что около тысячи, но я думаю, около 500-700», - отметила она.

По ее словам, о возможности выехать из анклава им сообщили в российском диппредставительстве в Рамалле. Ей позвонили в четверг, 9 ноября, и сказали, что ее и детей включили в список на вывоз из Газы.

Об эвакуации первых россиян из анклава сообщило издание Rafael Online. Речь шла о 85 людях. Управление пограничных переходов и границ Газы включило их в список на вывоз через КПП «Рафах». Пункт открыли 1 ноября.

Из анклава эвакуировали немцев, украинцев, британцев, австралийцев и тех, у кого имеется двойное гражданство.

Ситуацию с вывозом россиян из сектора Газа раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, процесс эвакуации остается заблокированным.