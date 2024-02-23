23 февраля 2024, 07:41

Более 500 позиций войдут в новый санкционный список США против России

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В новый список санкций против России, который Соединенные Штаты планируют обнародовать 23 февраля, войдут более 500 позиций. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы введем сотни санкций», - констатировал он.

По словам Адейемо, ограничения будут направлены против военно-промышленного комплекса России и компаний в других странах, облегчающих ей доступ к товарам, необходимым для производства оружия. Кроме того, санкции призваны «замедлить доступ России к доходам, необходимым ей для поддержки экономики».

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд предупредила, что новые антироссийские санкции будут «разрушительными», их будут «сотни и сотни» и они, предположительно, «закроют бреши» в санкционном режиме. Нуланд добавила, что в дальнейшем Соединенные Штаты собираются ввести и другие ограничения в связи со смертью Алексея Навального.

США Санкции Россия
23 февраля 2024, 05:16
США напрямую обсуждали с Россией вопрос ядерного оружия в космосе — СМИ
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Соединенные Штаты предупредили Россию о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе. Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Источники газеты сообщили, что в переговорах участвовали советник американского президента Джейк Салливан и его коллега из России Юрий Ушаков. Салливан подтвердил факт взаимодействия с Россией по вопросам противоспутникового потенциала, но отказался сообщить подробности.

Другой информатор сообщил, что на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс обратился к главе СВР России Сергею Нарышкину.

США обвинили Россию в желании вывести в космос ядерное оружие. Американские СМИ утверждают, что это произойдет уже в 2024 году.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал эти слухи на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он напомнил, что российская сторона всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе.

Ядерное оружие США Россия Переговоры Оружие Космос
23 февраля 2024, 03:42
Пашинян обвинил Россию в призывах к перевороту в Армении
РИА «Новости»
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Российские чиновники призывали население Армении свергнуть власть. С такими обвинениями в эфире телеканала France 24 выступил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, осенью 2023 года высокопоставленные российские чиновники «открыто призывали население Армении восставать и свергать власть». Пашинян при этом не озвучил ни одной фамилии.

В интервью телеканалу премьер пожаловался, что в последние шесть лет наблюдает в российских СМИ «антиармянскую пропаганду».

В беседе с France 24 Пашинян заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, так как условия договора о коллективной безопасности не были выполнены.

Армения Россия Чиновники
23 февраля 2024, 02:43
Путин назвал одну из самых важных ценностей России
РИА «Новости»
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Одними из самых важных и непререкаемых ценностей России является преданность Отчизне. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими непререкаемыми ценностями», - заявил президент.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал провести праздничные салюты в ряде российских городов 23 февраля. Салюты пустят в Москве, Санкт-Петербурге , Новороссийске, Волгограде, Мурманске, Смоленске, Туле, Керчи и Севастополе.

Московские коммунальщики в длинные выходные, с 23 по 25 февраля, будут работать в усиленном темпе. Около 1,5 тысячи аварийных бригад и пожарных привели в готовность. Также в этот период изменится график работы социальных учреждений и государственных служб Москвы.

Санкт-Петербург Россия Работа Владимир Путин 23 февраля Москва
23 февраля 2024, 02:22
Армения заморозила участие в ОДКБ
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Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому власти страны заморозили участие в ОДКБ. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France24.

«По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами», - пояснил Пашинян.

Ереван заморозил свое участие в договоре, отметил премьер и добавил, что «посмотрим, что будет дальше».

Пашинян обвинил власти Азербайджана в подготовке новой войны против Армении. Премьер заявил, что мирное сосуществование двух стран представляется маловероятным.

Армения Отношения Войны ОДКБ

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