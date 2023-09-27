Более 50 тысяч жителей Нагорного Карабаха прибыли в Армению
Свыше 50 тысяч вынужденных переселенцев прибыли в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян, ее слова привел ТАСС.
«Мост Хакари по состоянию на 15:00 (14:00 по Москве) пересекли уже 50 243 человека, которых вынудили покинуть Нагорный Карабах», - сказала она.
Ранее вице-премьер Армении Тигран Хачатрян сообщал, что людей отправляют в пункты временного размещения.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что государство готово принять всех соотечественников , решивших переехать из Нагорного Карабаха.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российская сторона продолжит помогать налаживанию мира в регионе. По его словам, военные-миротворцы оказывают всю необходимую помощь местным жителям.
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