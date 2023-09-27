Более 50 тысяч жителей Нагорного Карабаха прибыли в Армению

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«Мост Хакари по состоянию на 15:00 (14:00 по Москве) пересекли уже 50 243 человека, которых вынудили покинуть Нагорный Карабах», - сказала она.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Хачатрян сообщал, что людей отправляют в пункты временного размещения.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что государство готово принять всех соотечественников , решивших переехать из Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российская сторона продолжит помогать налаживанию мира в регионе. По его словам, военные-миротворцы оказывают всю необходимую помощь местным жителям.

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