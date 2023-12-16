Положительное отношение к поддержке украинских властей выразили 34% респондентов - это на 3% меньше, чем было весной. Исследование проходило с 23 октября по 10 ноября. Его участниками стали 1006 человек.

«Не согласны с тем, что Европейский союз финансирует и поставляет военное оснащение Украине, 60% словаков», - написали журналисты.

Жители соседних со Словакией государств показали более высокий уровень одобрения финансирования и поставок вооружений Украине.

Высокопоставленный американский военный чиновник на условиях анонимности ранее сообщил, что Украина без помощи Соединенных Штатов и НАТО потерпит поражение к лету 2024 года. При этом даже помощь Запада не дает ВСУ гарантий на успех. Победа России станет плохой новостью для Украины и серьезным ударом по США и Европе.