Более 50 млн человек посмотрели интервью Путина Карлсону в соцсети Х

По данным почти на 08:00 по московскому времени, интервью репостнули свыше 150 тысяч интернет-пользователей. А отметку «нравится» поставили около 470 тысяч человек в Сети. При этом за час до этого видео с беседой журналиста с российским лидером набрало 40,5 миллиона просмотров.

Также интервью Путина Карлсону активно смотрят в YouTube. Там запись набрала уже более миллиона просмотров.

На сайте Кремля уже опубликовали полный текст интервью с российским лидером. Там же доступны видео и аудио и кадры к материалу.

Масштабное интервью с президентом России Такер Карлсон записал 6 февраля. Для этого американский журналист специально приехал в Москву. Он провел около пяти часов в Кремле. После интервью Карлсон сделал вывод , что отношение Запада к России ранило Путина.