Более 50 грузовиков с гумпомощью и топливом проехали через КПП «Рафах»
Свыше 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщил телеканал Al Qahera News.
«Пятьдесят грузовиков с гуманитарной помощью проезжают через контрольно-пропускной пункт „Рафах“ в сектор Газа», - уточнили корреспонденты.
Из Египта в палестинский анклав также въехали два бензовоза. Также со данным телеканала, 2 декабря в Египет прибыли на лечение три пациента с хроническими заболеваниями из сектора Газа.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Спустя два месяца стороны ввели перемирие почти на неделю, но затем снова продолжили боевые действия. В секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. В плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаются 136 заложников, среди которых 17 - женщины и дети.