Более 50 дипмиссий прибыли в посольство в Токио на День Росиии

Россия и Иран планируют заключить договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Сейчас процесс работы над документом временно приостановили из-за проблем у иранской стороны. Об этом РИА «Новости» заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что договор является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало своей силы. Кабулов добавил, что работа по документу продолжится, и после согласования текста лидеры Ирана и России подпишут соглашение.

«Я не сомневаюсь в том, что она (работа - прим. ред.) будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», - указал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни п ровели переговоры в Нижнем Новгороде. Дипломаты обсудили формирование стратегического партнерства двух государств.

Президент Ирана Эбрахим Раиси умер 19 мая. Вертолет с главой государства разбился в горной местности недалеко от города Варзакан.