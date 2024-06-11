Более 50 дипмиссий прибыли в посольство в Токио на День Росиии
Свыше 50 руководителей посольств разных стран в Японии прибыли на празднование Дня России в дипмиссию в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».
Также на мероприятие приехали свыше 350 гостей. У здания посольства в Токио выстроилась очередь желающих лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева.
Среди гостей заметили бывшего японского премьер-министра Юкио Хатояму, депутата парламента Мунэо Сузуки. Также прибыли известные общественные деятели, журналисты, спортсмены и представители культуры.
В прошлом году на празднование Дня России приехали 37 руководителей посольств и 300 гостей.
Как сообщил ТАСС , российский посол обратился к собравшимся. Ноздрев заявил, что несмотря на действия западных политических элит, РФ ощущает поддержку единомышленников. По его словам, она исходит даже от самих стран Европы, где прогрессивная часть населения понимает принципиальную позицию России.