Более 50 человек погибли из-за удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази в секторе Газа — СМИ
Более 50 человек погибли, и десятки пострадали после израильского авиаудара по лагерю Аль-Магази в центре сектора Газа. Об этом сообщило агентство WAFA в Палестине.
«51 гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта (Израиля - прим. ред.) в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа», - сказано в сообщении.
Ранее военное крыло радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщило, что более 60 заложников погибли от ударов со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Тела 23 из них до сих пор остались под обломками, добраться до которых не получается из-за непрекращающихся ударов израильских сил.
Накануне ХАМАС назвал американского президента Джо Байдена ответственным за атаки Израиля на мирное население анклава. Военные ЦАХАЛ обстреливают школы, больницы и убежища.