05 ноября 2023, 03:26

Более 50 человек погибли из-за удара ЦАХАЛ по лагерю Аль-Магази в секторе Газа — СМИ

Unsplash
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Более 50 человек погибли, и десятки пострадали после израильского авиаудара по лагерю Аль-Магази в центре сектора Газа. Об этом сообщило агентство WAFA в Палестине.

«51 гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта (Израиля - прим. ред.) в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа», - сказано в сообщении.

Ранее военное крыло радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщило, что более 60 заложников погибли от ударов со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Тела 23 из них до сих пор остались под обломками, добраться до которых не получается из-за непрекращающихся ударов израильских сил.

Накануне ХАМАС назвал американского президента Джо Байдена ответственным за атаки Израиля на мирное население анклава. Военные ЦАХАЛ обстреливают школы, больницы и убежища.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 04:29
Трамп сравнил ум Байдена с разумом шестилетнего ребенка
РИА «Новости»
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Экс-лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что умственные способности его приемника Джо Байдена не превышают знаний шестилетнего ребенка. Об этом он сказал на встрече с избирателями во Флориде, трансляцию вела медиакомпания Right Side Broadcasting Network.

«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», - признался Трамп.

По мнению бывшего президента США, действующий лидер страны коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

Ранее Байден перепутал себя с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Он обратился к политику на саммите в Вашингтоне, но произнес имя «Джо». В сентябре глава Америки заявил о желании залезть на дерево в ходе встречи со спонсорами своей избирательной компании. За пять дней до этого американский лидер рассказал историю, но через несколько минут забыл об этом и повторил во второй раз, пересказав содержимое слово в слово.

США Дональд Трамп Джо Байден
05 ноября 2023, 04:25
Украина испугалась, что останется без помощи США из-за ситуации в Израиле
РИА «Новости»
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Украина опасается, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке останется «за бортом». Страна с тревогой ждет решение конгресса США по очередному пакету финансовой помощи. Об этом написало издание The Hill.

Беспокойство Украины началось еще до обострения конфликта между Палестиной и Израилем, когда конгресс отказался включить помощь Киеву во временный бюджет, отметили в публикации. На этой неделе палата представителей проголосовала за выделение Израилю финансирования, решение по Украине пока не принято. Конгресс отклонил просьбу президента США Джо Байдена об объединении финансовой помощи двум странам в один пакет.

Депутат Верховной рады Кира Рудик заявила изданию, что способность украинцев бороться зависит от решения США. Финансовая помощь Штатов окажет «гигантское влияние» на жизнь «реальных украинцев», подчеркнула Рудик. Она заявила, что несвоевременно принятое или непринятое конгрессом решение «полностью изменит» жизнь граждан Украины.

Экс-советник главы офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович* признался , что обманывал украинцев с благими намерениями. Он заявил, что сознательно создал иллюзию быстрой победы ВСУ над российской армией.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

США Конгресс США Украина
05 ноября 2023, 01:30
«Своего рода коктейли Молотова». Появились подробности о вооруженном мужчине в аэропорту Гамбурга
Freepik
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Вооруженный мужчина, проникший в аэропорт Гамбурга, бросил два коктейля Молотова из автомобиля. Об этом сообщило издание Bild.

«Он выбросил из машины две горящие бутылки, „своего рода коктейли Молотова“, сообщил Томас Герберт, представитель федеральной полиции. В целях безопасности пожарные облили самолет водой», - сказано в публикации.

Ранее стало известно о закрытии аэропорта из-за неизвестного человека с оружием, который выехал на перрон. Как сообщили журналисты, на место ЧП прибыли полицейские и начали крупную операцию против мужчины. По некоторым данным в машине у правонарушителя могут сидеть двое детей, которых он взял в заложники.

Еще 9 октября в аэропорту Гамбурга случилась еще одна похожая история. Работу воздушной гавани приостановили из-за вероятного теракта на борту самолета, прибывшего из Ирана. Немецкие полицейские получили сообщение об этом по электронной почте.

Германия Самолеты
05 ноября 2023, 01:02
Байден заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в Газе
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден сообщил о продвижении в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом заявил пресс-пул Белого дома, сопровождающий президента США в штате Делавэр, где Байден проводит выходные, передал ТАСС.

Журналисты спросили главу Штатов, есть ли положительная динамика в вопросе предоставления гуманитарной паузы в анклаве, на что тот показал большой палец вверх и ответил: «Да».

Ранее конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб заявила, что американцы припомнят Байдену его позицию по сектору Газа, если он не потребует еврейское государство прекратить огонь.

Она опубликовала видео с кадрами последствий ударов ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ред.) по анклаву. На ролике появился нынешний лидер Штатов, поддерживающий израильскую сторону, погибшие палестинские дети и кадры с митингов в поддержку Палестины.

Байден призвал взять гуманитарную паузу для эвакуации пленных в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху исключил возможность перемирия в анклаве без освобождения заложников.

США Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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