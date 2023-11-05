«51 гражданин погиб, десятки пострадали в результате удара военной авиации оккупанта (Израиля - прим. ред.) в субботу вечером по дому в лагере Аль-Магази в центральной части сектора Газа», - сказано в сообщении.

Ранее военное крыло радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщило, что более 60 заложников погибли от ударов со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Тела 23 из них до сих пор остались под обломками, добраться до которых не получается из-за непрекращающихся ударов израильских сил.

Накануне ХАМАС назвал американского президента Джо Байдена ответственным за атаки Израиля на мирное население анклава. Военные ЦАХАЛ обстреливают школы, больницы и убежища.