Более 47 тыс. вынужденных переселенцев приехали из Нагорного Карабаха в Армению
По состоянию на 11:00 27 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 47 тысяч человек. Данные о вынужденных переселенцах опубликовал ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.
В кабмине отметили, что всем приехавшим, кто не имеет места, чтобы остановиться, предоставят жилье.
Вечером 26 сентября в правительстве указывали, что продолжают регистрацию потребностей в целях оказания помощи.
Пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян на пресс-конференции во вторник также представила актуальные данные о помощи приехавшим из Карабаха.
По информации Багдасарян, в пунктах размещения зарегистрировали 20 270 человек. После регистрации происходит распределение: люди сначала попадают на гуманитарную станцию Корнидзора, затем проходят регистрацию в Горисе.
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