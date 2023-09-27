Более 47 тыс. вынужденных переселенцев приехали из Нагорного Карабаха в Армению

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В кабмине отметили, что всем приехавшим, кто не имеет места, чтобы остановиться, предоставят жилье.

Вечером 26 сентября в правительстве указывали, что продолжают регистрацию потребностей в целях оказания помощи.

Пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян на пресс-конференции во вторник также представила актуальные данные о помощи приехавшим из Карабаха.

По информации Багдасарян, в пунктах размещения зарегистрировали 20 270 человек. После регистрации происходит распределение: люди сначала попадают на гуманитарную станцию Корнидзора, затем проходят регистрацию в Горисе.

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