13 ноября 2023, 09:25

Более 400 иностранцев включили в списки на эвакуацию из Газы

РИА «Новости»
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Список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом пополнился — в него включили еще как минимум 421 иностранного гражданина. Об этом сообщила погранслужба палестинского анклава в Facebook*.

В перечень подлежащих эвакуации людей вошли граждане и подданные Марокко, Иордании, Испании, России, США, Швеции, Перу и других стран.

Ранее группа из 70 россиян пересекла границу Египта и сектора Газа и прибыла в Каир. Их заселили в отель и обеспечили водой и питанием. В оперативном штабе в египетской столице россияне смогут получить медицинскую и психологическую помощь, а также оформить необходимые документы. Эвакуированные граждане России вылетят в Москву утром 13 ноября.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в списки на эвакуацию записались более тысячи человек из разных государств. В перечень также вошли около 300 несовершеннолетних.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской.

Список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом пополнился - в него включили еще как минимум 421 иностранного гражданина. Об этом сообщила погранслужба палестинского анклава в Facebook *.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 09:36
Запад предложил Украине новый способ борьбы с Россией
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Европа засомневалась в необходимости поставлять Вооруженным силам Украины современные танки. Об этом сообщило американское издание Forbes.

Взамен современным танками европейские страны предложили Украине альтернативу. ЕС хочет заплатить чешской фирме CSG Defense за то, чтобы та заменила двигатели и часть электроники и установила динамическую броню в старых советских танках Т-72М. После этого Европа хочет переименовать технику в Т-72ЕА и отправить ВСУ.

По данным издания, Дания планирует передать порядка 15 танков. Благодаря этому Европа соберет для Украины до 105 единиц Т-72ЕА.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ до сих пор не научились правильно пользоваться немецкими танками Leopard. Поэтому, по его словам, украинская армия рискует полностью лишиться этих боевых машин.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий в начале ноября сообщал, что за 10 дней российские подразделения ликвидировали свыше пяти танков Leopard в зоне столкновений. Он уточнил, что ответственные военные применили современные методы ведения боя.

Оружие Запад Украина
13 ноября 2023, 09:33
«Сопутствующий ущерб». Нетаньяху не признал нарушения международного права в Газе
РИА «Новости»
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Армия обороны Израиля не нарушала нормы международного права при бомбардировках сектора Газа. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал гибель мирных жителей сопутствующим ущербом при уничтожении террористов, сообщила газета The Hill.

Глава правительства отверг обвинения верховного комиссара ООН по правам человека Волкера Тюрка в военном преступлении при коллективном наказании палестинцев за действия боевиков движения ХАМАС. Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожал мирных жителей ненамеренно.

«Могу сказать, что-то, что сказала комиссия, - это бред. <…> Мы сознательно делаем все, что в наших силах, чтобы атаковать террористов. Гражданское население, как это бывает в законной войне, иногда несет так называемый „сопутствующий ущерб“», - сказал он.

Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в обратном. По его словам, боевики специально напали на гражданских. Он назвал Израиль жертвой и заявил, что только так - борясь с террористами, которые спрятались за мирными жителями - удастся одержать над ними победу.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал сектор Газа кладбищем детей и призвал остановить ракетные удары. В ответ министр иностранных дел Израиля Эли Коэн напомнил, что боевики ХАМАС пленили более 30 несовершеннолетних.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 09:07
«Помогли выйти из ада». Покинувшие Газу россияне — об эвакуации
Пресс-служба МЧС
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Эвакуированные из сектора Газа россияне поблагодарили всех, кто помог им покинуть палестинский анклав. В беседе с РИА «Новости» они назвали происходящее в Газе адом.

Россиянка Татьяна Катба сообщила, что еды в секторе практически нет. Все ее мысли в последнее время были лишь о том, где поспать, взять воды и хлеба. Она поблагодарила всех, кто участвовал в эвакуации и попросила никого не оставлять в палестинском анклаве, потому что там «действительно страшно».

«Сильно очень бомбят», - высказалась она о ситуации в Газе.

Гражданин России по имени Аун заявил, что испытал огромное облегчение, когда его вывезли из Газы. Особую благодарность мужчина выразил советнику главы МЧС Даниилу Мартынову, эвакуировавшему людей.

«Он настоящий командир. Дай Бог ему здоровья, он хорошо нас встретил. Он нам всем помог. Он вытащил всех россиян из ада», - сказал Аун.

Группу первых эвакуированных из палестинского сектора Газа россиян на автобусах отправили в Каир , где расположен оперативный штаб. Через КПП «Рафах» на юге Газы в Египет попали 70 россиян, в том числе 28 детей. Всех обеспечили водой и питанием, в штабе людям оказали необходимую помощь.

В понедельник, 13 ноября, россиян планируют отправить в Москву. В 10:00 в аэропорте Каира их будет ждать самолет.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Россия Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 08:49
Израильские истребители атаковали цели в провинции Дераа
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Израильские истребители F-15 ночью 12 ноября атаковали объекты в провинции Дераа в Сирии. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что обошлось без пострадавших. Об этом написал ТАСС.

«Два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из воздушного пространства оккупированных Голанских высот нанесли удар по объектам в провинции Дераа. Пострадавших нет», - сказал Кулить.

В пресс-службе израильской армии сообщали, что военные самолеты ЦАХАЛа атаковали террористические объекты в Сирии в ответ на обстрелы района Голанских высот.

Ранее Израиль ударил по Сирии в ответ на атаку БПЛА на школу в Эйлате. В армии Израиля заявили, что готовы «жестко реагировать на любую агрессию» в отношении страны. При этом МИД РФ назвал неприемлемыми атаки Израиля по территории Сирии. Ситуация на Ближнем Востоке может оказаться взрывоопасной.

Израиль Сирия Конфликт Израиля и Палестины

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