Более 400 иностранцев включили в списки на эвакуацию из Газы

В перечень подлежащих эвакуации людей вошли граждане и подданные Марокко, Иордании, Испании, России, США, Швеции, Перу и других стран.

Ранее группа из 70 россиян пересекла границу Египта и сектора Газа и прибыла в Каир. Их заселили в отель и обеспечили водой и питанием. В оперативном штабе в египетской столице россияне смогут получить медицинскую и психологическую помощь, а также оформить необходимые документы. Эвакуированные граждане России вылетят в Москву утром 13 ноября.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, в списки на эвакуацию записались более тысячи человек из разных государств. В перечень также вошли около 300 несовершеннолетних.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской.

Список на эвакуацию из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом пополнился - в него включили еще как минимум 421 иностранного гражданина. Об этом сообщила погранслужба палестинского анклава в Facebook *.