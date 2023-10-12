Более 400 человек попали в больницы Израиля после атак ХАМАС

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«С 7 октября ранен 3391 житель страны», - уточнили в сообщении.

Минздрав Палестины заявил, что в ходе вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем число погибших в секторе Газа достигло 1417 человек, ранения получили 6268.

Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже шестой день. В субботу, 7 октября, движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории страны. Кроме того, в приграничные зоны вторглись вооруженные боевики, которые напали на местных жителей.

Генштаб Израиля признал, что военные страны не смогли остановить продвижение боевиков ХАМАС в первый день конфликта. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что мировому сообществу нужно относиться к движению ХАМАС так же, как к группировке ИГИЛ*.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.