Более 400 человек попали в больницы Израиля после атак ХАМАС
После нападения боевиков ХАМАС в больницы Израиля попали с ранениями 406 человек. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на Минздрав страны.
«С 7 октября ранен 3391 житель страны», - уточнили в сообщении.
Минздрав Палестины заявил, что в ходе вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем число погибших в секторе Газа достигло 1417 человек, ранения получили 6268.
Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже шестой день. В субботу, 7 октября, движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по территории страны. Кроме того, в приграничные зоны вторглись вооруженные боевики, которые напали на местных жителей.
Генштаб Израиля признал, что военные страны не смогли остановить продвижение боевиков ХАМАС в первый день конфликта. Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что мировому сообществу нужно относиться к движению ХАМАС так же, как к группировке ИГИЛ*.
* «Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.