Более 40% избирателей в Белоруссии проголосовали на парламентских выборах

«У нас есть первые сведения на девять часов утра. Явка составила 43,64%», - указал председатель белорусского Центризбиркома.

По его словам, больше всего жителей проголосовали в Могилевской области - свои голоса отдали свыше 54% белорусов. В Витебской области явка составила более 43%, а в Гомельской - более 51%. Меньше всего людей пришло на выборы в столице - в Минске проголосовали около 31% граждан. В Минской области зафиксировали явку более 42%.

Досрочное голосование на президентских выборах началось в России. Проголосовать могут россияне, находящиеся в труднодоступных местах и отправляющиеся в плавание в основное время выборов. В ЦИК отметили, что доля таких избирателей крайне мала, в 2018 году она составила примерно 0,25% от общего числа голосовавших. Досрочные выборы также стартовали в Запорожской области.