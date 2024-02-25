25 февраля 2024, 11:40

Более 40% избирателей в Белоруссии проголосовали на парламентских выборах

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Почти половина избирателей в Белоруссии уже отдали свои голоса на парламентских выборах. Явка к 09:00 по московскому времени составила 43,64%. Об этом заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко на пресс-конференции. Его процитировало РИА «Новости».

«У нас есть первые сведения на девять часов утра. Явка составила 43,64%», - указал председатель белорусского Центризбиркома.

По его словам, больше всего жителей проголосовали в Могилевской области - свои голоса отдали свыше 54% белорусов. В Витебской области явка составила более 43%, а в Гомельской - более 51%. Меньше всего людей пришло на выборы в столице - в Минске проголосовали около 31% граждан. В Минской области зафиксировали явку более 42%.

Досрочное голосование на президентских выборах началось в России. Проголосовать могут россияне, находящиеся в труднодоступных местах и отправляющиеся в плавание в основное время выборов. В ЦИК отметили, что доля таких избирателей крайне мала, в 2018 году она составила примерно 0,25% от общего числа голосовавших. Досрочные выборы также стартовали в Запорожской области.

Белоруссия Минск Выборы в Белоруссии Выборы
25 февраля 2024, 11:43
Байден вновь попытался убедить лидеров G7 направить замороженные активы России на Украину
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Президент США Джо Байден принял участие в виртуальном саммите «Большой семерки» (G7). Там он снова поднял вопрос об использовании заблокированных активов России на нужды Украины, сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, с «прессингом» американского лидера согласились представители Великобритании.

Однако вопрос использования замороженных в Европе российских денег включили в итоговое коммюнике лишь в качестве «общего обещания» активизировать работу по изучению технических аспектов этого шага.

Журналисты отметили, что Германия, Франция, Европейская комиссия и Европейский центральный банк сомневаются, что конфискация российских денег станет верным решением, так как прецедент такого типа может привести к сложным юридическим последствиям, а также негативно отразиться на привлекательности еврозоны.

Авторы материала уточнили, что доходы стран региона от размещения активов России превышают 10 миллиардов в год.

Ранее часть союзников Соединенных Штатов высказались против вторичных антироссийских санкций. Они сочли эти меры превышением полномочий США, указав, что ограничения могут ударить по третьим сторонам, не попадающим под санкции.

G7 Джо Байден
25 февраля 2024, 11:23
«Несбыточная мечта». Неэффективность антироссийских санкций признали во Франции
РИА «Новости»
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Высказывание президента России Владимира Путина по поводу неэффективности санкций против страны нашло отклик у французского политолога Рено Пила. Он подтвердил слова российского лидера о несостоятельности ограничений в эфире телеканала LCI.

«Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях Путин прав. Потому что санкции - это несбыточная мечта», - сказал эксперт.

Пила напомнил об обещании «сокрушить российскую экономику санкциями», данном в свое время французским министром Брюно Ле Мэром, и подчеркнул, что на деле уровень экономики РФ только растет.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкций против России. Под ограничения попали около 500 физических лиц и организаций, включая те, которые находятся за рубежом. Экс-чиновник Госдепа Джеймс Карден назвал действия США безумием.

Санкции Россия Владимир Путин Франция
25 февраля 2024, 11:14
Перспектива очередной революции в Грузии сохранится
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Грузия не стремится открывать «второй фронт» против России, однако хочет попасть в Евросоюз, а среди условий — обязательное присоединение к антироссийским санкциям. Об этом сообщило РИА «Новости». Политолог Александр Дудчак рассказал изданию, что европейскую повестку в основном продвигает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузия не стремится открывать «второй фронт» против России, однако хочет попасть в Евросоюз, а среди условий - обязательное присоединение к антироссийским санкциям. Об этом сообщило РИА «Новости». Политолог Александр Дудчак рассказал изданию, что европейскую повестку в основном продвигает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Эксперт предположил, что после парламентских выборов в стране могут вспыхнуть протесты, организованные оппозицией. Дудчак подчеркнул, что сохраняется перспектива революции.

Сейчас от Грузии требуют подчинения западному курсу, отметил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Он добавил, что государство пока не до конца следует ультиматумам.

Ранее США ввели антироссийские санкции против 500 компаний. Под ограничения попали несколько банков, а также оператор платежной системы «Мир». Экс-чиновник Госдепа Джеймс Карден посчитал, что таким образом американские власти продемонстрировали свое безумие.

Ввести новые ограничения планирует также Япония.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал россиян отомстить Западу за санкции.

Грузия США Банки Санкции Россия Евросоюз
25 февраля 2024, 10:46
Лидер Аргентины пожелал Трампу победы на выборах в США
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Аргентинский лидер Хавьер Милей выразил надежду на победу экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах. Заявление прозвучало на их встрече в Вашингтоне на Конференции консервативных политических действий 24 февраля. Об этом сообщили «Известия».

Милей крепко обнял Трампа при встрече.

«Президент! Как я счастлив! Очень рад вас видеть! Я так рад! Вы очень щедры ко мне!» - процитировало издание главу Аргентины.

Затем Дональд Трамп предложил гостю вместе сфотографироваться и произнес стилизованный под Аргентину слоган своей предвыборной кампании - Make America Great Agan, MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Трамп назвал Милея президентом, который может «сделать Аргентину снова великой».

Ранее экс-президент США пообещал устроить оппонентам «судный день» после выборов. По его словам, при сегодняшнем руководстве Соединенные Штаты стали посмешищем для всего мира.

Аргентина Дональд Трамп Выборы президента США

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