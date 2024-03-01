Более 40 человек погибли при пожаре в ресторане в Бангладеш

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«На данный момент в результате пожара погибли 43 человека и еще 12 получили ранения», - заявила министр здравоохранения Бангладеш Саманта Лал Сен.

Врачи уточнили, что 14 человек находятся на лечении в больнице Медицинского колледжа Дакки, а еще восемь человек, получившие ранения, - в ожоговом отделении Шейх Хасина.

По информации издания, пламя вспыхнуло на втором этаже семиэтажного торгового центра. Однако спустя примерно два часа спасателям удалось локализовать пожар. На местое происшествия работало 13 подразделений пожарных.

Ранее охвативший более 300 гектаров земли в Техасе пожар перекинулся на Оклахому.