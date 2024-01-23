Более 40 человек обратились за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате

«За медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести - как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей. С разными показаниями они доставлены в стационары города», - указали в ведомстве.

Троим взрослым потребовалась госпитализация. Еще 31 человека отправили на амбулаторное лечение. Также помощь оказали 10 детям, из которых пятерых госпитализировали. Всем пациентам предоставили качественную медицинскую помощь в лечебных учреждениях города, уточнили в Минздраве.

Землетрясение произошло в Казахстане ночью 23 января. Эпицентр природного явления зафиксировали в 256 километрах на юго-восток от Алма-Аты на границе Кыргызстана и Китая.