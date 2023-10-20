Более 4 тысяч палестинцев погибли с начала эскалации конфликта

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Также в общей сложности пострадали около 14 400 человек.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. Боевики радикального движения ХАМАС ударили по территории еврейского государства сотнями ракет. Израиль ответил на атаку. Армия обороны страны ударила по Газе, после чего объявила о блокаде сектора. Жители анклава остались без воды, электричества, им перекрыли доступ к медикаментам и доставке продовольствия.

Спустя время атаке подверглась баптистская больница «Аль-Ахли» в Газе. По данным Минздрава Палестины, в результате удара погибли около 500 мирных жителей. Ранения получили более 300 человек. Стороны обвинили друг друга в атаке.

Днем 20 октября посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что власти страны решили провести наземную операцию в Газе. По его словам, без подобной меры не получится разрушить структуры палестинского движения ХАМАС.

Россия призвала стороны конфликта провести прямые переговоры для решения всех вопросов.