Более 4,2 тысячи израильтян пострадали в результате атак ХАМАС
Порядка 4299 жителей Израиля пострадали в результате нападения палестинской группировки ХАМАС, сообщил ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны. Сводка приводится по состоянию на 09:30 по московскому времени.
Получившие ранения израильтяне доставлены в больницы.
Боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по израильским населенным пунктам утром 7 октября. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что армия готова к любому развитию событий.
Президент России Владимир Путин выразил глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта , которая сопровождается катастрофическим ростом числа жертв среди мирного населения. Ситуацию усугубил гуманитарный кризис в сектора Газа. Российский лидер сообщил, что в зоне палестино-израильского конфликта много россиян. МИД РФ пообещал приложить все усилия, чтобы вывезти соотечественников из Палестины и Израиля.