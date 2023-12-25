Более 35 демонстрантов задержали в Белграде, двое полицейских ранены

«Государство будет реагировать с законами и Конституцией нашей страны. Никто не имеет права разрушать наш дом, собственность нашей страны и наших граждан, а тем более имеет право подвергать опасности жизнь наших полицейских», - заявил сербский лидер.

По его словам, двое полицейских были серьезно ранены, а у одного едва остановилось кровотечение.

Вучич заметил, что демонстранты причинили ущерб государству. Сейчас продолжается поиск лиц, причастных к беспорядкам. Президент подчеркнул, что спрятаться им не удастся, их арестуют в течение ночи.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич рассказала, что российские спецслужбы предупредили власти страны о готовящихся беспорядках. Она поблагодарила за это Россию.

До этого официальный представитель МИД России Мария заявила, что западные страны пытаются устроить «майдан» в Сербии из-за победы правящей коалиции президента Александра Вучича на парламентских выборах.